EKSKLUZIVNO Evo kako će izgledati mobilna bolnica na Hipodromu: Ima 200 kreveta

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će se održati na prostoru zagrebačkog Hipodroma, mobilna bolnica, službeno nazvana Centar za hitne medicinske intervencije, bit će stavljena u funkciju, potvrdili su izvori iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Riječ je o dosad najopsežnijem medicinskom angažmanu vezanom uz glazbeni događaj u Hrvatskoj. Centar će se nalaziti u neposrednoj blizini Hipodroma, a cilj mu je pružiti brzu i učinkovitu medicinsku pomoć u slučaju hitnih zdravstvenih stanja među posjetiteljima.

U njemu će biti osigurano 200 kreveta za zbrinjavanje pacijenata, uz puni medicinski kapacitet, uključujući liječnike, medicinske sestre, timove Crvenog križa, dodatno pomoćno osoblje i administratore. Ukupno se očekuje angažman oko 100 zdravstvenih djelatnika.

Centar će biti potpuno opremljen, od lijekova i medicinske opreme do potrošnog materijala, a prema dokumentima koji su u posjedu organizatora, kardiovaskularni incidenti istaknuti su kao jedan od najrizičniji scenarij. Statističke projekcije upućuju na mogućnost i do deset srčanih udara tijekom samog koncerta, koji bi, prema nekim procjenama, mogao okupiti i do pola milijuna ljudi.

Organizatori nisu štedjeli ni na troškovima zdravstvenog pokrića. Prema službenim tarifama, cijena jednog medicinskog tima prve kategorije (TIM 1) iznosi 200 eura po satu, dok TIM 2 stoji 120 eura po satu.

Uz to, pojedinačni zdravstveni djelatnici naplaćuju prema satnici – specijalist 51 €/sat, liječnik 49 €/sat, medicinska sestra 31 €/sat, vozač 28 €/sat – a kilometraža vozila obračunava se dodatno, po cijeni od 2 €/km.

Za višesatni događaj koji bi mogao okupiti više od 33.000 osoba s dokumentiranim zdravstvenim tegobama, predviđa se angažman većeg broja timova hitne pomoći i sanitetskih vozila, što bi moglo značiti trošak od više desetaka tisuća eura.