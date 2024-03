VIDEO Evo što sve nominirani za Oscara dobiju u poklon-torbi: Ovo vrijedi oko 170.000 dolara!

Unatoč tome što neki doma neće odnijeti Oscara, nominirani dobit će torbu u kojoj će biti oko 60 darova u vrijednosti od 170.000 dolara. Već 22. godinu Lash Fary sastavlja jedinstvene, luksuzne i promišljene darove za glavne nominirane za Oscara. Najvrjedniji dar je putovanje od 50.000 dolara u švicarske Alpe za 10 osoba, a odsjeda se u kolibi Chalet Zermatt Peak koja ima šest katova i pet apartmana.

Osim toga, u torbi je 12 skupocjenih kozmetičkih proizvoda uključujući i one luksuzne linije Miage Skincare. Tu je i Helight - terapija spavanja crvenim svijetlom inspirirana NASA-om. Helight se stavlja na noćni ormarić prije spavanja, pomaže osobi da brže zaspi i dublje spava.

Nominirani će dobiti i jedan vrlo unikatan predmet iz tvrtke Dooplikits. Radi se o 3D printanim selfie figuricama u boji koji se mogu sami napraviti.

Još jedan poklon su skupocjeni Kate Brown jastuci koji nastaju od vintage tkanine i dizajnerske odjeće.

- Mi to zovemo 'Svi pobjeđuju' i to radimo neovisno o Akademiji, što znači da ja odlučujem tko će to dobiti. A to su samo najbolji glumački i režijski nominirani. To je 25 ljudi ove godine - kaže Fary.

Dodjela Oscara ove godine će se održati u noći s nedjelje 10. ožujka na ponedjeljak 11. ožujka.