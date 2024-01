Nisu samo fanovi ljuti! Gosling o nominacijama za Oscara: 'Malo je reći da sam razočaran time'

Film 'Barbie' nominiran je jučer za Oscara u osam kategorija, među kojima je i ona za najbolji film. Međutim, fanovi nisu zadovoljni jer Margot Robbie nije nominirana u kategoriji najbolje glavne glumice, a ni redateljica Greta Gerwig nije dobila nominaciju.

- Jesam li dobro razumjela? Akademija je nominirala Barbie za najbolji film, film o ženama koje patrijarhat gura sa strane i čini nevidljivima, ali ne i ženu koja je režirala film? Onda dobro - jedan je od viralnijih objava na mreži X, bivšem Twitteru o nominacijama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... OSCAR NOMINACIJE | Video: 24sata/REUTERS

No, nominacije su zaradili America Ferrera za sporednu žensku ulogu, kao i Ryan Gosling za ulogu Kena, odnosno za mušku sporednu ulogu. O tome, ali izostanku nominacija za Robbie i Gerwig, oglasio se jučer i sam glumac.

Foto: Profimedia

- Malo je reći da sam razočaran što nisu nominirane u svojim kategorijama - poručio je u izjavi.

- Jako sam počašćen što sam nominiran zajedno sa svojim nevjerojatnim kolegama koji su glumili u drugim odličnim filmovima. I nikad mislio da ću ovo reći, ali sam nevjerojatno ponosan što sam utjelovio plastičnu lutku imena Ken. No nema Kena bez Barbie, a nema filma o Barbie bez Grete Gerwig i Margot Robbie, dvoje ljudi koji su najzaslužnije za ovaj nevjerojatan film - stoji u njegovoj izjavi.

Foto: Profimedia

Sličnog je stava i Ferrera koja je za Variety rekla da je jako razočarana što Robbie i Gerwig nisu nominirane.

- Ušle su u povijest i povisile ljestvicu - rekla je.

'Barbie' je bio nominiran i za devet Zlatnih globusa, a osvojio ih je da, za najbolju pjesmu, što je osvojila Billie Eilish za 'What I was made for' i za postignuće na kinoblagajnama. Podsjetimo, film je diljem svijeta zaradio preko 1,4 milijarde dolara.