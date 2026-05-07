VIDEO Goyle iz Harryja Pottera stigao u Zagreb! 'Bio sam klinac kad mi se život promijenio'

Britanski glumac Josh Herdman, najpoznatiji po ulozi Gregoryja Goylea u filmskom serijalu Harry Potter, stigao je u Hrvatsku kao počasni gost Sferakona! Njegov dolazak razveselio je brojne obožavatelje čarobnjačkog svijeta. Mnogi nisu ni znali da će se pojaviti u četvrtak navečer na posebnoj projekciji filma 'Harry Potter i kamen mudraca' u Cinestaru u Branimir Mingle Mallu povodom 25 godina filmskog serijala, koju su organizirali Sferakon i HBO Max.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:43 U Cinestaru Branimir sam na 25 godina Harryja Pottera i došao je glumac Josh Herdman koji glumi Gregoryja Goylea | Video: Morana Ćosić/24sata

Tijekom druženja s publikom Herdman je otkrio da mu ovo nije prvi posjet Hrvatskoj. Kroz šalu je priznao da mu je prethodni posjet ostao pomalo mutan jer je tada bio na festivalu i 'malo previše uživao', ali dodao je kako mu je lijepo ponovno biti ovdje.

Foto: Morana Ćosić/24sata

Prisjetio se i zanimljivog detalja s početka svoje karijere. Na audiciju za Harryja Pottera prijavio se još kao 13-godišnjak, i to prvo za ulogu Dudleyja Dursleyja. Ušao je među posljednja dva kandidata, ali na kraju nije dobio ulogu. No nekoliko tjedana kasnije stigao je novi poziv. Produkcija je bila zadovoljna njegovom audicijom i željela ga je vidjeti za drugu ulogu.

Herdman je priznao kako ga je majka tada pokušavala zaštititi od novog razočaranja jer je već više puta bio odbijen na audicijama, ali istovremeno je znala koliko mu ta prilika znači. Na kraju je upravo taj drugi pokušaj promijenio sve. Herdman je dobio ulogu Gregoryja Goylea, jednog od najprepoznatljivijih likova iz filmskog serijala o Harryju Potteru. Kao vjerni pratitelj Draca Malfoya pojavio se u gotovo svim nastavcima i ostao upamćen među fanovima diljem svijeta.

Kroz smijeh je priznao i da knjige o Harryju Potteru zapravo nije pročitao prije prve audicije. Tek kad je prošao prvi krug, shvatio je da bi možda ipak bilo dobro upoznati svijet za koji se prijavio. Danas, više od dva desetljeća kasnije, kaže da ga uz cijeli serijal i dalje veže snažna nostalgija te da svaki put osjeti gotovo dječje uzbuđenje kad se prisjeti tog razdoblja života.

Foto: Morana Ćosić/24sata

Kako su filmovi rasli, tako je i Harry Potter prerastao okvire obične dječje priče te s vremenom postao fenomen uz koji je odrasla čitava generacija. Herdman priznaje da ni sam u početku nije bio svjestan koliko će cijela priča postati velika. Tek na premijeri prvog filma, kad su ih vozili limuzinama i dočekale tisuće obožavatelja, shvatio je da sudjeluje u nečemu što će obilježiti milijune ljudi diljem svijeta.

Ni više od dva desetljeća nakon prvog filma interes za svijet Harryja Pottera ne jenjava. Generacije fanova i dalje se okupljaju na projekcijama i festivalima, prisjećaju omiljenih scena i ponovno proživljavaju čaroliju serijala koji je obilježio njihovo odrastanje. Upravo zbog te posebne veze s publikom Herdman danas gostuje na događanjima poput Sferakona, gdje, kako kaže, najbolje osjeti koliko mu je Harry Potter promijenio život i koliko mu znači susret s ljudima koji su odrasli uz filmove.