VIDEO Iva Ajduković rasplesala je studio Nove TV kao Ruslana

Draga Iva, ovo je bila energetska bomba. Fascinantno u pjevačkom smislu, a pogotovo u plesnom jer si stvarno morala donijeti ogromnu količinu energije na pozornicu. Hvala ti, odlična si bila, rekao je Goran Navojec nakon nastupa Ive Ajduković u desetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uz eurovizijski hit 'Wild Dances' rasplesala je cijeli studio i na pozornicu donijela energiju i prepoznatljivu atmosferu po kojoj je Ruslana ostala jedna od najpamtljivijih pobjednica Eurosonga.

Foto: Luka Dubroja

- Zaista ti, kao i uvijek, na visini svog zadatka! Svača čast! Puna energija, neka tako i ostane - izjavio je Enis Bešlagić.

- Ovo je bilo toliko moćno i energično u onom najfinijem ženskom smislu... Ti si to donijela u punom šusu na ovu scenu - komentirala je Martina Stjepanović Meter.

- Ti si meni večeras zaista bila Ruslana - zaključio je Mario Roth.