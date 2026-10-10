Jasna Zlokić, poznata po svom specifičnom glasu i brojnim bezvremenskim hitovima, ovom je izvedbom odala počast kolegi čiji je glazbeni trag obilježio generacije slušatelja
VIDEO Jasna Zlokić odala počast preminulom Baretu pa na svom koncertu zapjevala 'Teške boje'
Jasna Zlokić održala je koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu, a u jednom je trenutku večeri odala počast preminulom glazbeniku Goranu Baretu. Pjevačica je zapjevala njegovu pjesmu 'Teške boje', jedan od najvećih hitova domaće rock scene, i tako se pridružila brojnim kolegama koji se ovih dana prisjećaju legendarnog glazbenika.
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Baretov odlazak potresao je domaću glazbenu scenu, a njegove pjesme ponovno su u središtu pozornosti. 'Teške boje' pjesma je koja je tijekom godina postala puno više od običnog rock hita. Snažna emocija, prepoznatljiva interpretacija i stihovi učinili su je jednom od najvažnijih pjesama u opusu Gorana Bareta i njegova benda Majke.
Jasna Zlokić, poznata po svom specifičnom glasu i brojnim bezvremenskim hitovima, ovom je izvedbom odala počast kolegi čiji je glazbeni trag obilježio generacije slušatelja. Njezina interpretacija Baretove pjesme bila je poseban trenutak koncerta u Tvornici kulture, gdje se publika mogla prisjetiti glazbenika čije će pjesme nastaviti živjeti i nakon njegova odlaska.
*uz korištenje AI-ja
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