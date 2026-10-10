VIDEO Jasna Zlokić odala počast preminulom Baretu pa na svom koncertu zapjevala 'Teške boje'

Jasna Zlokić održala je koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu, a u jednom je trenutku večeri odala počast preminulom glazbeniku Goranu Baretu. Pjevačica je zapjevala njegovu pjesmu 'Teške boje', jedan od najvećih hitova domaće rock scene, i tako se pridružila brojnim kolegama koji se ovih dana prisjećaju legendarnog glazbenika.

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Baretov odlazak potresao je domaću glazbenu scenu, a njegove pjesme ponovno su u središtu pozornosti. 'Teške boje' pjesma je koja je tijekom godina postala puno više od običnog rock hita. Snažna emocija, prepoznatljiva interpretacija i stihovi učinili su je jednom od najvažnijih pjesama u opusu Gorana Bareta i njegova benda Majke.

Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici kulture | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jasna Zlokić, poznata po svom specifičnom glasu i brojnim bezvremenskim hitovima, ovom je izvedbom odala počast kolegi čiji je glazbeni trag obilježio generacije slušatelja. Njezina interpretacija Baretove pjesme bila je poseban trenutak koncerta u Tvornici kulture, gdje se publika mogla prisjetiti glazbenika čije će pjesme nastaviti živjeti i nakon njegova odlaska.

*uz korištenje AI-ja