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SVI SU PJEVALI

VIDEO Jasna Zlokić odala počast preminulom Baretu pa na svom koncertu zapjevala 'Teške boje'

Piše 24sata,
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VIDEO Jasna Zlokić odala počast preminulom Baretu pa na svom koncertu zapjevala 'Teške boje'
Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici kulture | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Jasna Zlokić, poznata po svom specifičnom glasu i brojnim bezvremenskim hitovima, ovom je izvedbom odala počast kolegi čiji je glazbeni trag obilježio generacije slušatelja

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Jasna Zlokić održala je koncert u zagrebačkoj Tvornici kulture u subotu, a u jednom je trenutku večeri odala počast preminulom glazbeniku Goranu Baretu. Pjevačica je zapjevala njegovu pjesmu 'Teške boje', jedan od najvećih hitova domaće rock scene, i tako se pridružila brojnim kolegama koji se ovih dana prisjećaju legendarnog glazbenika.

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Posveta Baretu VIDEO
Posveta Baretu | Video: Čitatelj 24sata

Baretov odlazak potresao je domaću glazbenu scenu, a njegove pjesme ponovno su u središtu pozornosti. 'Teške boje' pjesma je koja je tijekom godina postala puno više od običnog rock hita. Snažna emocija, prepoznatljiva interpretacija i stihovi učinili su je jednom od najvažnijih pjesama u opusu Gorana Bareta i njegova benda Majke.

Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici kulture
Zagreb: Koncert Jasne Zlokić u Tvornici kulture | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jasna Zlokić, poznata po svom specifičnom glasu i brojnim bezvremenskim hitovima, ovom je izvedbom odala počast kolegi čiji je glazbeni trag obilježio generacije slušatelja. Njezina interpretacija Baretove pjesme bila je poseban trenutak koncerta u Tvornici kulture, gdje se publika mogla prisjetiti glazbenika čije će pjesme nastaviti živjeti i nakon njegova odlaska.

*uz korištenje AI-ja

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Komentari 1
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