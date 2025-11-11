VIDEO Kandidat 'Života na vagi' bez problema izveo špagu: 'Zašto ovo nismo prije saznali?'

Obavijesti

Domagoj Kotzbek (41) je u show 'Život na vagi' sa 225 kilograma bio najteži kandidat u sezoni, a do finala je izgubio 73,4 kg. Sada je pokazao kako poput balerine može napraviti špagu

Poznati youtuber i influencer Ivan Galenić, poznatiji kao GallaSandalla, iznenadio je svoje pratitelje objavom na Instagramu na kojoj su kandidati iz 'Život na vagi'. Video, koji je brzo postao viralan, prikazuje njegovog kolegu iz showa, Domagoja Kotzbek, kako radi, ni manje ni više, nego špagu! 

"NIKAD VIĐENO DO SAD… A TO JE ŠPAGA OD @kotzbek", napisao je Galenić u opisu, a na videu se jasno vidi kako Kotzbek bez ikakvih problema izvodi špagu, dok mu ostali kandidati plješću sa strane.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "KRALJ!", "Bravoooo" i "Predobar čovjek!!!" preplavili su objavu, uz brojne emotikone pljeska i vatre. Jedan od komentara istaknuo je i koliko su gledatelji emotivno vezani za kandidate, komentirajući ishod samog natjecanja i pružajući podršku sudionicima.

- Ma Domagoj, zašto ovo nismo prije saznali?! Svaka čast!!! Sad trebamo napraviti plesni duo - napisala je na video Alina, jedna od bivših kandidatkinja iz showa.

Podsjetimo, Domagoj (41) je u show 'Život na vagi' sa 225 kilograma bio najteži kandidat u sezoni, a trudom, radom i predanošću je izborio svoje mjesto u finalu. Skinuo je 73,4 kilograma, što iznosi 32,6% njegove tjelesne mase.

Ivan Galenić, 25-godišnji gaming youtuber iz Zagreba, i sam je nedavno bio sudionik popularnog showa "Život na vagi", gdje je ušao s ciljem da promijeni životne navike i posveti se zdravlju. Iako je iz showa ispao u listopadu, njegova transformacija i predanost inspirirale su mnoge. Ova objava pokazuje da su kandidati stvorili čvrste veze te da se međusobno podržavaju i izvan kamera. Potez poput špage, koji zahtijeva veliku fleksibilnost, simbol je nevjerojatnog fizičkog napretka koji su postigli tijekom svog putovanja.

