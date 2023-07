VIDEO Kelly na koncertu ispunio bizarnu želju fana pa ga udario šakom u lice: Ostvarujem snove

Pjevač Machine Gun Kelly (33) na koncertu je ispunio bizarnu želju obožavatelja te ga udario šakom u lice.

Reper je nastupao na festivalu Roch Werchter u Belgiji kada je u gomili ugledao muškarca koji je držao natpis s poprilično neobičnim zahtjevom.

- Došao sam iz Meksika zbog tebe, udari me u lice - pisalo je.

- Zašto toliko želiš da te udarim u lice? - upitao je Kelly obožavatelja.

Kada mu je fan odgovorio da ga voli, rekao je:

- Imam prstenje, stari. To će baš boljeti. Ne znam, to u svakom slučaju nije dobro za mene. Ne znam hoću li to učiniti, razmislit ću.

Reper se zatim spustio među obožavatelje te fanu ispunio ovu neobičnu želju, a video je podijelio na svom Instagram profilu.

- Ostvarujem snove - napisao je kratko ispod objave.

Obožavatelj koji je primio udarac je Marcos Cid de la Paz, a i on je podijelio snimku i zahvalio glazbeniku. Nakon udarca nije skrivao osmijeh s lica. Drugi obožavatelji iskoristili su priliku te se našalili na račun Marcosa.

- Dečko će sutra dignuti tužbu i kupiti Meksiko - pisali su.

- Ovaj trenutak će prepričavati svojim unucima - rekli su.

Video je u samo jednom danu prikupio preko 200 tisuća oznaka 'sviđa mi se'.