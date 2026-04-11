VIDEO Kolumbijku Sofíu Vergaru fotograf nazvao Meksikankom, njezina reakcija postala je hit!

Meksikanka!, povikao je fotograf dok je Sofía Vergara prolazila crvenim tepihom tijekom pariškog Tjedna mode u ožujku. 'Kolumbijka!', uzvratila je odmah s osmijehom, a potom samouvjereno zamahnula dugom kosom. Upravo ta sekunda ovih se dana dijeli društvenim mrežama, gdje se najviše komentira način na koji ga je ispravila bez imalo nervoze.

Foto: NACA

Mnogi ističu da je reagirala točno kako treba, bez potrebe za raspravom, ali dovoljno odlučno da postavi granicu.

'Ovo je bio najbrži odgovor ikad', 'Najljepša Kolumbijka, predivna je', 'Kako je smirena, nije se ni naljutila, samo mu je lijepo odgovorila', 'Ona ne dopušta da se netko igra s njezinim identitetom. Kraljica', samo su neki od komentara.

Vergara inače često naglašava koliko joj znači njezino podrijetlo. Rođena je 10. srpnja 1972. u Barranquilli, lučkom gradu na karipskoj obali Kolumbije. Odrasla je u katoličkoj obitelji s petero braće i sestara, gdje je dobila nadimak 'Toti'. Njezin otac Julio Enrique Vergara Robayo bio je stočar u mesnoj industriji, a majka Margarita Vergara de Vergara domaćica.

Foto: NACA

Život joj se potpuno promijenio kad ju je, kao sedamnaestogodišnjakinju, na jednoj od lokalnih plaža primijetio fotograf. Ubrzo su uslijedile ponude za modeling, reklame...

- Bila sam zabrinuta oko snimanja svoje prve televizijske reklame, sve dok mi moji učitelji iz katoličke škole nisu dali osobno dopuštenje da prihvatim zadatak - prisjetila se svojedobno.

Nakon njihovog blagoslova, snimila je reklamu za Pepsi koja se emitirala diljem Latinske Amerike i lansirala je u svijet showbusinessa. Dok je njezina karijera u Latinskoj Americi cvjetala, njezin stariji brat Rafael ubijen je na ulicama Bogote. Zbog uspješnog obiteljskog poslovanja, bio je svjestan opasnosti i često je imao tjelohranitelje, ali kobnog dana bio je sam. Imao je 28 godina. Taj je događaj, kako je kasnije priznala, ostavio neizbrisiv trag na cijeloj obitelji.

- Uništilo je moju obitelj. Uništilo je moju majku. Potpuno nam je promijenilo živote. Nismo znali što se događa, zašto je ubijen - ispričala je Vergara.