VIDEO Lana.S predstavila novu pjesmu 'Dio nas': To je priča o unutarnjoj snazi i oslobađanju

Foto: PROMO

U novom singlu Lana donosi novu, zreliju sebe, a nakon dva studijska albuma, ovaj singl označava preokret u njenom izrazu: snažnija, sigurnija u sebe i svoj glazbeni rad, ali i emotivno autentična

Glazbenica Lana.S donosi novu pjesmu 'Dio nas', rezultat njene druge suradnje s autorom Miroslavom Lesićem Lesique. Prva suradnja, pjesma 'Merci', s kojom se Lana predstavila na ovogodišnjem Splitskom festivalu, naišla je na odlične reakcije, a njihova kreativna kemija potaknula je nastavak zajedničkog rada na novim pjesmama.

U novom singlu Lana donosi novu, zreliju sebe, a nakon dva studijska albuma, ovaj singl označava preokret u njenom izrazu: snažnija, sigurnija u sebe i svoj glazbeni rad, ali i emotivno autentična. 'Dio nas' priča je o oslobađanju i unutarnjoj snazi, gdje nježnost postaje snaga, a tišina hrabrost.

Foto: PROMO

Osim studijskog rada, Lana i dalje ostaje izuzetno aktivna na koncertima. Njeni nastupi oduševljavaju u svim izvedbenim kombinacijama koje jedna multiinstrumentalistica može ponuditi, od sola sa saxofonom, u triju ili s punim bendom. Svaki nastup potvrđuje njezinu energiju, talent i sposobnost da publiku osvoji bez obzira na format.

Foto: PROMO

'Dio nas' dostupan je na svim digitalnim platformama, a Lana nastavlja osvajati publiku i novim vizualnim i koncertnim izvedbama.

