VIDEO Lidija Bačić predstavila novi singl: 'Energija ove pjesme me pomela čim sam je čula...'

Pjevačica Lidija Bačić predstavila je svoj novi singl ABC, koji je nastao u suradnji s Fayom, Tonijem i Stjepanom Leskom. Spot za pjesmu režirao je Dario Lepoglavec, a sniman je u prostoru Rekvizitera - mjestu prepunom neobičnih i zabavnih detalja koji su pjesmi dali dodatnu energiju.

- ABC je moja nova pjesma i njena energija me pomela čim sam je prvi put čula, kad mi je Fayo pustio u studiju. Stalno plešem uz nju i ne da mi mira - rekla je Lidija kroz smijeh.

Producent Fayo otkrio je kako je ABC dio većeg projekta. – ABC je još jedan singl s nadolazećeg dvostrukog albuma Savršeni kaos. To je zarazna pjesma koja ni meni ne izlazi iz glave – istaknuo je.

Spot je već privukao pažnju gledatelja upravo zbog veselih detalja i energije koja se osjeti od prve sekunde, a Lidija je uvjerena da će publika pjesmu odmah prihvatiti i zapjevati s njom.