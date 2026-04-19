TVOJE LICE ZVUČI POZNATO

VIDEO Lovro Juraga snažnim i emotivnim nastupom odao počast Franku Sinatri

Piše Zrinka Medak Radić,
VIDEO Lovro Juraga snažnim i emotivnim nastupom odao počast Franku Sinatri
Foto: Luka Dubroja

"Jako sam emotivno vezan za i jednu i drugu pjesmu, bilo je treme", priznao je Lovro nakon nastupa u sedmoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato

U sedma epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV publiku je, kao i žiri, svojom izvedbom dirnuo Lovro Juraga. U elegantnoj i emotivnoj atmosferi prizvao je duh Franka Sinatre izvedbama ‘Strangers in the Night’ i ‘My Way’, donijevši dozu bezvremenskog šarma i romantike.

"Naježila sam se više puta tijekom tvog nastupa, bilo je wow. Mislim da će ljudi sve više iz emisije u emisiju primjećivati koliko dobro glumački pristupaš zadacima i koliko se cijeli daješ u sve to. Toliko si se približio njemu, blistao si na toj pozornici danas“, poručila mu je Martina.

"Molim te odglumi da ti je nešto teško jer izgleda kao da je tebi sve lako", komentirao je Goran.

"Lovro, ostavio si me bez teksta. Ovo večeras je bilo nadrealno, filmski...", pohvalio ga je Mario, nakon čega je Lovro otvorio dušu.

"Jako sam emotivno vezan za i jednu i drugu pjesmu, bilo je treme", priznao je Lovro nakon nastupa.

