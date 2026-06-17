VIDEO Maja Šuput ima novi hit: Svi se pitaju je li možda pjesma 'Nedovoljno lijep' poruka Šimi

Nakon što je posljednjih dana misterioznim objavama na društvenim mrežama zaintrigirala javnost i pokrenula lavinu nagađanja o tome tko se krije iza njezinog novog dueta, Maja Šuput napokon otkriva karte. Tajanstveno "pojačanje" je mlada glazbena zvijezda Natalie Balmix, a rezultat njihove suradnje pjesma je „Nedovoljno lijep“, jedan od najiščekivanijih domaćih glazbenih projekata ovog ljeta.

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Već nakon prvog slušanja jasno je zašto će „Nedovoljno lijep“ ovog ljeta odjekivati klubovima, plažama i radijskim eterom. Riječ je o modernoj pjesmi zaraznog ritma, moćnog refrena i energije koja osvaja već na prvo slušanje. Pjesma donosi dozu humora, samopouzdanja, glamura i ženskog stava, zbog čega ima sve predispozicije postati nezaobilazan soundtrack ljeta.

Iako je sam naslov pjesme posljednjih dana izazvao brojne komentare i nagađanja, „Nedovoljno lijep“ prije svega je zabavna i duhovita glazbena priča koja kroz moderan pop izričaj donosi poruku samouvjerenih žena koje znaju što žele i ne pristaju na manje od onoga što smatraju da zaslužuju.

Foto: Luka Čop

Glazbu i tekst potpisuju Ninčević i Rajnović, autorski dvojac brojnih uspješnica, dok je za aranžman zaslužan uspješan regionalni kompozitor i producent Darko Dimitrov, čiji je prepoznatljiv zvuk pjesmi dao dodatnu svježinu i međunarodni karakter.

Posebnu pažnju privlači i atraktivan videospot snimljen u luksuznoj vili u Primoštenu. Spoj mediteranskog ambijenta, vrhunskog stylinga, glamura i moderne produkcije savršeno prati energiju pjesme te dodatno naglašava karizmu dviju pjevačica. Za režiju spota zaslužan je Darko Drinovac, koji je kroz dinamične kadrove i modernu estetiku stvorio vizual koji odiše ljetom, luksuzom, zabavom i dobrom energijom.

Foto: Luka Čop

Suradnja Maje Šuput i Natalie Balmix spaja dvije energije i dva karaktera, a rezultat je pjesma koja ima sve što publika od velikog ljetnog hita očekuje – upečatljiv refren, plesni ritam, atraktivan videospot i dozu provokacije o kojoj će se još dugo pričati.

Jedno je sigurno – nakon prvog slušanja „ Nedovoljno lijep “ teško izlazi iz glave, a već sada pjesmu proglašavaju jednim od najvećih domaćih hitova ovog ljeta.