ODLIČNE KRITIKE

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Mangroove objavili novi hit i album, poslušajte ih...
3
Foto: Doringo Photography

Album 'Komad neba', kako sami kažu, postavlja veliko pitanje i vodi nas kroz introspektivnu priču u devet skladbi

Hvaljeni album Komad neba Mangroovea stiže na pozornicu Boogalooa 7. studenog Nakon fantastičnog albuma 'Nešto veće od nas' snimljenog u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a, Mangroove nam predstavlja svoj novi studijski uradak 'Komad neba'. Za razliku od presjeka najpoznatijih pjesama u novom aranžerskom ruhu s prethodnog albuma, ovoga puta bend donosi potpuno nove autorske pjesme i otvara intimno glazbeno putovanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Album, kako sami kažu, postavlja veliko pitanje i vodi nas kroz introspektivnu priču u devet skladbi.

- Čini mi se da je ovo album krize srednjih godina i nekakvog rezimea, pogled iza sebe i pitanje što nas čeka? - otkriva Željka Veverec.

- Kako bi Jung rekao, u četrdesetima dolazi prekretnica i pravi život tek počinje. Uvijek smo na albumima postavljali pitanja sami sebi, a sada se čini da je ovo jedno veliko pitanje na koje odgovor može dati samo muzika - dodaje.

Foto: Doringo Photography

Toni Starešinić dodaje: 'Za mene je ovaj album jedno intimno glazbeno putovanje koje počinje introvertno, s tek nekoliko tonova na klaviru. Suradnja sa Jazz orkestrom HRT-a i akustični koncerti u Kontesi ostavili su traga, pogotovo u prvoj polovici albuma. Puno novog iskustva utkano je u rad – od jazz sessiona na velikom grand pianu do pisanja aranžmana za gudački kvartet i zbor.'

Na albumu se uz članove Mangroovea, Tonija Starešinića, Silvija Bočića, Lea Beslaća i Željku Veverec, pojavljuju i brojni gosti: Zbor Izvor, Mayales, Zagrebački salonski kvartet, saksofonist Mario Bočić i trubač Valdemar Kušan. Svi zajedno tvore 'komad neba' koji čas svijetli vedrim plavetnilom, čas se skriva iza oblaka, ponekad je kišan i tmuran, a ponekad strastveno crven.

Recenzije: Komad neba već je dobio odlične kritike

Album Komad neba već je privukao pažnju glazbenih kritičara i recenzenata. 

- Mangroove su na ‘Komadu neba’ opet pronašli način da nam ponude sasvim novu glazbenu avanturu, obavijenu bogatim aranžmanima i emotivnim interpretacijama. Riječ je o albumu koji se sluša u cijelosti, od početka do kraja, kao zaokruženo umjetničko djelo - rekao je Bojan Mušćet na Glazba.hr.

Slično piše i Nacional, gdje Dubravko Jagatić zaključuje: 'Mangroove potvrđuju svoj status jedne od najinventivnijih domaćih grupa, a ‘Komad neba’ pokazuje kako njihova glazba s godinama samo raste u dubinu i slojevitost'.

Foto: Doringo Photography

Novi singl 'Igra'

Mangroove upravo danas, na sam dn objave albuma, službeno predstavlja i novi singl ''Igra'', razigranom i plesnom pjesmom koju je Željka Veverec napisala samoj sebi kao podsjetnik da ponekad trebamo stvari gledati kroz opušteniju prizmu. Spot potpisuju Dinko Čvorić – Doringo i Igor Bogdanović, a kroz prizore igre, snove i stvarnost donose vizualnu nadogradnju pjesmi.

Promocija albuma - 7. studenog klub Boogaloo

Album 'Komad neba' službeno će biti predstavljen na velikom koncertu u klubu Boogaloo u Zagrebu, 7. studenoga 2025. gdje će publika moći doživjeti pjesme uživo uz cijeli bend i goste, u posebnoj večeri posvećenoj glazbi, introspekciji i slavlju stvaralaštva.

Foto: Doringo Photography

