VIDEO Metallica i Stonesi na tamburici: Orkestar iz Gradišća pokazao kako to sjajno zvuči

Stota obljetnica tamburaškog društva 'Ivan Vuković' iz Parndorfa, mjesta u austrijskoj pokrajini Gradišće (Burgenland), obilježena je u subotu gala koncertom u dvorani Fakulteta filozofije i religijskih znanosti na zagrebačkom Jordanovcu. Na koncertu u organizaciji austrijskog veleposlanstva u Zagrebu okupljeni uzvanici, među kojima su bili predstavnici diplomatskog zbora, poduzetnici, političari i kulturni djelatnici, uživali su u bogatom i raznolikom repertoaru tamburaškog sastava pod dirigentskom palicom Johanna Maszla, uz gostovanje sopranistice Patricije Nessy, alt Carmen Gotz i posebno nadahnutog vokalnog sastava BasBariTenori.

Veleposlanik dr. Josef Markus Wuketich i posebni savjetnik predsjednika RH Zorana Milanovića za kulturu, Zdravko Zima, na početku su istaknuli važnost stogodišnjeg djelovanja ovog tamburaškog društva u kulturnom životu gradišćanskih Hrvata, ali i cijele Austrije.

Pored tradicionalne i klasične glazbe, tamburaši i njihovi gosti dvosatnim su nastupom oduševili publiku izvedbama popularnih domaćih i svjetskih hitova. Pokazali su kako na tamburici zvuči pjesma 'Pismo ćali' legendarnog Vice Vukova, Balaševićev 'd-mol', Gibonnijeva 'Projdi vilo', Runjićeva i Oliverova 'Skalinada', Bebekova 'Laku noć, svirači', ali i čuveni rock klasici 'Whiter shade of pale' Procol Haruma, Metallicina 'Nothing else matters' i 'Paint it black' Rolling Stonesa.

