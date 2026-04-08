VIDEO Mladi Hrvati iz Njemačke i pjevačica iz Konga emotivno izveli domoljubnu pjesmu

Snimka na kojoj pjevačica iz Konga Esther Nkongo pjeva pjesmu 'Ne dirajte mi ravnicu' Miroslava Škore s tamburaškim sastavom Hrvatski čuvari iz Wuppertala u Njemačkoj postala je viralna. Samo nekoliko sati nakon objave preko društvenih mreža skupila je desetke tisuća pregleda.

Sastav Hrvatski čuvari čine mladi glazbenici rođeni i odrasli u Njemačkoj. To su Lenard Barišić (22 godine, bisernica), Marijan Marić (22, prvi brač), Mateo Skorić (23, drugi brač/harmonika), Marko Komljenović (24, berda) i Luka Ljubić (21, bugarija). Kako je za Večernji list ispričao Ljubić, do suradnje s Esther došlo je prilično jednostavno.

- Mi smo objavili jednu snimku na društvenim mrežama za Božić, a ona nam je na hrvatskom čestitala „sretan Božić“. To smo tada vidjeli i bilo nam je nekako drago, jer smo je mi, naravno, već vidjeli i pratili. Posebno je bilo zanimljivo kad je došla vijest da je žena iz Konga koja pjeva pjesmu na hrvatskom jeziku - rekao je.

Iza toga stoji i osobna priča. Njezin suprug je Hrvat, pa je zbog njega počela učiti jezik i približavati se hrvatskoj glazbi.

- Imaju zajedno jedno dijete, pa sada, u ljubavi prema njemu i poštovanju prema njegovoj obitelji, uči hrvatski jezik. Ona je uvijek voljela glazbu, uvijek pjevala – gospel, jazz, blues. Njoj se jako sviđa naša glazba, pa se time i bavi. Tako se jednom slučajno srela s kolegom iz mog sastava, ušli smo malo u priču, a onda je s jedne strane došlo pitanje za suradnju na zajedničkoj pjesmi. Znači, mi smo pitali nju, a ona je isto htjela pitati nas - dodao je Ljubić.

Odabir pjesme nije bio slučajan. Upravo je 'Ne dirajte mi ravnicu' bila prva pjesma koju su Hrvatski čuvari naučili kad su prije više od šest godina počeli svirati.

- A to je, uzgred, najdraža pjesma njenog svekra prva pjesma koju je naučila na hrvatskom, tako da smo svi imali tu neku emotivnu vezu - istaknuo je Ljubić.

Iza sastava stoji i tipična dijasporska priča.

- Mi smo svi rodom iz Njemačke, tu smo odrasli, znamo se preko naše misije, išli smo skupa na folklor, prve pričesti, krizme. Sakramente smo primili zajedno, i evo, prijatelji smo od rođenja. Nastali smo zahvaljujući pokojnom Pišti Babli, koji je tada vodio naš folklorni ansambl. Njegova je želja bila da uz koreografije ima živa glazba, pa se bavio time da nabavi instrumente. To je bilo par godina prije nego što smo mi krenuli, a kada je došla 2020. godina, započeli smo mi - tada još kao cijeli orkestar. Ubrzo je došla korona, iz čiste dosade i bez boljeg posla, opet smo se našli, a nakon dva‑tri mjeseca zasvirali smo prvi put zajedno pjesmu 'Ne dirajte mi ravnicu' - prisjetio se Ljubić.

Danas iza sebe imaju i zapažene nastupe, među kojima posebno izdvajaju Europsko prvenstvo u Berlinu.

- To je bilo jednostavno čudo. Atmosfera izuzetna, baklje oko tebe, svi te pozdravljaju. časte to je nešto jako posebno. Bilo je isto i u Parizu. Mi smo još praktički djeca, a ispali smo zvijezde koje svi vole - istaknuo je Ljubić.