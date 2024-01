VIDEO Najemotivniji trenutak na dodjeli Emmyja: Pjevali su u čast glumcu Matthewu Perryju

Na 75. dodjeli Emmyja pjevali su pjesmu 'I'll be there for you', Matthewu Perryju, koji je preminuo 28. lipnja prošle godine, nakon što se predozirao ketaminom i utopio u vlastitom bazenu.

Jedan od emotivnijih trenutaka ovogodišnje dodjele Emmyja bio je kad je Charlie Puth otpjevao pjesmu iz 2015. godine 'I'll See You Again', koja je izvorno bila napisana kao posveta pokojnom Paulu Walkeru te koja se nalazi na soundtracku filma 'Brzi i žestoki 7'.

Na pozornici mu se pridružila i glazbena skupina 'The War and Treaty', a Michael Trotter Jr. i Tanya Trotter pred kraj pjesme prešli su na tematsku pjesmu 'Prijatelja', 'I'll Be There For You'.

Kad su završili refren, na ekranu je bila prikazana posveta Matthewu, koji je u seriji glumio Chandlera Binga, dok su se iz publike mogle čuti glasne ovacije.

Također, prisjetili su se svih kolega, koji su preminuli.

Prisjetimo se, glumac Matthew Perry se desetljećima borio s ovisnostima, a u svojim je memoarima 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' iz 2022. rekao da je napokon trijezan. Naveo je i da je na tom putu potrošio devet milijuna dolara.

Ipak, izvori sada tvrde da Perry nikada niti nije bio trijezan te da je upoznavao mlade djevojke preko internetskih platformi i nagovarao ih da mu donose drogu.