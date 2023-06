VIDEO Nela izbacila novi ljetni singl: 'Željela sam izaći iz zone komfora i pružiti sebi priliku...'

Stigla je nova ljetna himna, favorit za jedan od hitova 2023. Nelin prepoznatljivi glas i aranžmanski potpis Mihovila Šoštarića kombinacija su koja će ove godine dominirati playlistama. Dijeleći emocije s publikom, Nela je prihvatila svoju ranjivost i pretvorila je u novu snagu, moćno utkanu u stihove najnovije pjesme,'Nebo gori'.

Glazbu potpisuje Antonela Đinđić, na tekstu je radio već uigrani tim koji čine Antonela Đinđić, Ivana Belošević i Marsela Mrnjavac. Aranžman je djelo talentiranog producenta Mihovila Šoštarića Lockrooma, poznatog po moćnoj originalnoj produkciji. 'Nebo gori' donosi nešto potpuno drukčije na domaću glazbenu scenu, predstavljajući uzbudljivu fuziju Nelinog vokala i amapiano beata. Ovo je prvi put da na hrvatskoj sceni imamo priliku čuti ovaj beat.

Foto: PROMO

'Nebo gori' natjerat će vas da se gibate u ritmu, a istovremeno je idealan soundtrack za vožnju, uživanje na plaži ili šetnju gradom. Vokalno superiorna Nela je za svoj najnoviji glazbeni video pripremila vrlo hrabru i osobnu te vizualno zanimljivu priču. Režiju

potpisuje Đurđina Samardžić - GG Help, spot je snimljen u Beogradu, a gledatelje vodi na dinamično umjetničko putovanje.

- Željela sam izaći iz zone komfora i pružiti sebi priliku da napravim nešto drugačije s talentiranim ljudima s kojima dosad još nisam surađivala. Vodio me osjećaj koji me rijetko vara. Prirodno naginjem promjenama, a ovo je bila jedna promjena koja mi je trebala. GG Help (Đurđina Samardžić), autorica cjelokupnog vizualnog koncepta (redateljica, producentica, art direktorica, montažerka), već neko vrijeme me intrigira svojim radovima, stavovima i smislom za umjetnost. Pronašle smo zajedničku točku, kako prijateljski tako i umjetnički, što je rezultiralo ovim glazbenim videom za Nebo gori - kaže Nela.

Stilski odabiri Nele u glazbenom videu doprinose cjelokupnoj priči.

- Svaki stajling je priča za sebe i veže drugačije emocije. I svaki je pogođen u svojoj ulozi. Možda bih izdvojila stajling s korzetom s natpisom 'Clock is ticking' dizajnerice Gale Borović i taj moment u spotu kad sve zastane - poručuje pjevačica.

Foto: PROMO

GG Help, čiji radovi su nam poznati po suradnjama s Hiljsonom Mandelom, Miach i Natali Dizdar, opisuje što ju je inspiriralo za Nelin spot.

- U radu na glazbenim spotovima, pokušavam istražiti ljudsku ranjivost, nešto što se krije iza umjetničkog života izvođača na pozornici. U videu koji je premješten u sferu fantazije, artikuliran isključivo kroz dizajn svjetla, također sam željela uključiti nešto živo - blisko i stvarno, poput životinja, okoliša, prirodnih pojava i drugog. Ti dodatni kadrovi i njihova brza izmjena remete strukturu videa na poetski način, ali je istovremeno i nadograđuju jer pobuđuju različite emocije, atmosfere i ponovno povezuju gledatelja s uspomenama - koje su uvijek vrlo individualne - kaže.

Foto: PROMO

Od sudjelovanja u showu The Voice Hrvatska, preko A strane, do uspješnog prvog studijskog albuma 'Melodrama', Nela je postala upečatljiv dio hrvatske glazbene scene, cijenjena u glazbenim krugovima, ali i među publikom.