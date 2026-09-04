VIDEO Nives Celzijus ima novi vrući spot, zavela je 'beštiju'

"Nadam se da me neće cenzurirati!", iskreno kaže Nives Celzijus za svoj novi singl i spot "Bestijalno" koji je danas premijerno predstavila publici. Sudeći prema reakcijama i komentarima fanova, riječ je o njezinu dosad najsmjelijem i najizazovnijem izdanju. U "Bestijalnom" Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna „zvijer“ od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede. Pjevačica ne skriva zadovoljstvo odabirom partnera u spotu i uvjerena je da će se žene u njega pozaljubljivati.

POSLUŠAJTE PJESMU I POGLEDAJTE SPOT:

- Nakon "Sinkronije" dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama kojima se jako radujem. Prva u nizu je "Bestijalno", s kojom najavljujem jedan novi zvuk, drugačiji od svega što sam dosad radila. Malo sam se odmakla od dvosmislenih, šaljivih pjesmica na koje je moja publika navikla, no sigurna sam da će im se svidjeti i jedna zrelija Nives.

Aranžman i produkciju pjesme potpisuje Natko Smoljan, dok je spot ponovno režirao Nivesin dugogodišnji suradnik Dario Radusin. Snimanje je trajalo čak 14 sati, a nije nedostajalo ni izazovnih scena, od polijevanja hladnim mlijekom do tuširanja ledenom vodom u kasne sate.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

- "Bestijalno" je pjesma o srodnim dušama po strasti, divljoj i neutaživoj ljubavi. S mojim prijateljem, redateljem Dariom Radusinom, pokušala sam tu strast pretočiti u video i mislim da je ovo najsenzualniji spot koji sam dosad snimila. No najbolje da vi procijenite. S obzirom na to da su sve moje autorske pjesme pomalo i autobiografske, bilo mi je bitno da i model u spotu poprati željenu estetiku. Savršenu "zvijer", visoku impresivnih 195 cm i s opasno zgodnim six packom, pronašla sam u Davidu koji je potpuno zaveo kameru i mislim da će se mnoge žene pozaljubljivati nakon odgledanog spota.

Davidu je ovo bilo novo iskustvo pred kamerama, ali brzo je pokazao da mu uloga savršeno leži.

- David se sjajno snašao na snimanju, premda mu je to bilo nešto potpuno novo. A nije mu bilo lako... Od polijevanja mlijekom po tijelu, stajanja pod mlazom ledene vode u kasnovečernjim satima kada smo već, nakon cjelodnevnog snimanja, padali s nogu... Svašta je s nama prošao. A što se ljubavnih scena tiče, bolje se snašao nego neki zreliji muškarci.

Foto: Dominik Brlečić, Privatni album

Uz "Bestijalno", Nives je ovih dana svoje obožavatelje obradovala i najavom novog glumačkog angažmana. Već od sada je možete gledati u seriji "Slučajna obitelj" na Nova Play, a od nedjelje i na Novoj TV, u kojoj glumi Ladu Bilić, snažnu i uspješnu načelnicu mjesta Jaruga. Nives tako kraj ljeta dočekuje s novom pjesmom, spotom i televizijskom ulogom, a ako je suditi prema „Bestijalnom“, čeka je itekako vruća sezona.