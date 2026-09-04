Poznati američki urednik je odabrao glazbu kojom će se Hrvatska predstavljati svijetu

We Move Music Croatia pred Kevina Colea je stavio širok katalog suvremenih domaćih izvođača s internacionalnim ambicijama. Selekcija je u potpunosti prepuštena istančanom uhu čovjeka koji je gotovo dva desetljeća oblikovao programsku viziju kultne postaje KEXP iz Seattlea, pretvorivši je u globalni autoritet za otkrivanje novih talenata. Cole je katalog preslušao i naposljetku prosijao 23 imena koja su završila na četiri strane vinila „Croatia on the Move“.

Na izdanju se nalaze: ABOP, Bad Daughter, Chui, Daliborovo Granje, DJECA!, ETHER, freekind., IDEM, Irena Žilić, Jonathan, Kries, LHD, Nemanja, Neon Lies, Nipplepeople, pocket palma, Porto Morto, Sara Renar, Them Moose Rush, Tidal Pull, Trokut, Žen i ŽIVA.

U Coleovu izboru susreću se rock, pop, elektronika, jazz, eksperimentalna i alternativna glazba, izvođači različitih generacija, iskustva i estetike. Upravo zato „Croatia on the Move“ nije pokušaj definiranja hrvatske scene, nego pogled na nju izvana: kroz neovisan glazbeni filter kuratora koji je cijelu karijeru posvetio traganju za novom glazbom.

Taj ga je put vodio od legendarnog minneapoliškog First Avenuea, gdje mu je za DJ pult svoje neobjavljene snimke na provjeru donosio Prince, preko utjecajnog alternativnog radija REV105 i šest godina rada na razvoju Amazonove glazbene trgovine, sve do KEXP-a. Naposljetku ga je doveo i do Hrvatske, u čijoj je glazbenoj sceni prepoznao širinu i zrelost vrijednu međunarodne pozornosti.

Za We Move Music Croatia, koji posljednjih godina kontinuirano gradi prostor za domaće izvođače izvan naših granica, fizičko izdanje i suradnja s Coleom bili su logičan nastavak tog rada, ali i jedan od najambicioznijih koraka u tom smjeru.

- Ideja se rodila u Groningenu, uoči ESNS-a. Umjesto još jednog digitalnog kataloga ili playliste, željeli smo napraviti nešto trajno i opipljivo, nešto što će ostati u rukama ljudi kojima predstavljamo hrvatsku glazbu. Izdanje koje će poželjeti ponijeti sa sobom, staviti na gramofon i zaista poslušati - objašnjavaju iz Ureda.

Prvi primjerci tog izdanja, koje je upečatljivim vizualnim identitetom zaokružio nagrađivani dizajnerski dvojac Kazinoti & Komenda, a otisnuo Austro Vinyl, u ruke međunarodnih glazbenih profesionalaca stižu 11. rujna na šibenskom SHIP-u, gdje će ga osobno predstaviti Kevin Cole. Publika će tom prigodom u Kući umjetnosti Arsen iz prve ruke doznati kako hrvatska glazba zvuči jednom od najiskusnijih svjetskih glazbenih urednika koji zna prepoznati upravo ono što još nije postalo očit izbor.