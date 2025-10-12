VIDEO Od Frankfurta do Berlina, večeras se pjeva samo za Halida

STIHOVI KOJI DIRAJU
VIDEO Cijeli Zrinjevac zapjevao Halidu Bešliću iz srca i duše
ZAGREB - Miriše proljeće i ptice s juga već nam nazad dolaze, samo ti, samo ti, ti ne dolaziš... Pjevalo je u nedjelju tisuće ljudi na Zrinjevcu, na okupljanju u čast Halidu Bešliću. Uz harmoniku Samira Nurkića, pjesma je ispunila cijeli park. Ljudi su snimali, podizali mobitele u zrak, svjetla bljeskalica osvjetljavala su drvorede. Neki su držali ruže, drugi Halidove fotografije, a svi su pjevali istim tonom, onim koji dolazi iz srca. Bila je to večer u kojoj je Zagreb disao tiše, ali osjećao jače.
Brojni građani se okupili na Zrinjevcu u čast Halida Bešlića
JEDAN GLAS, TISUĆE SJEĆANJA
Emocije na Korzu. I Rijeka se oprostila od Halida pjesmom
RIJEKA - I Rijeka se nedjelju pridružila gradovima diljem regije koji su se okupili u čast Halidu Bešliću. Na Korzu su se orile njegove pjesme, a okupljeni su s osmijehom i suzama pjevali stihove uz koje su, kako kažu, mnogi odrastali, ženili se, veselili...
Rijeka: Ljubitelji Halida Bešlića pjevaju njegove pjesme
VJERA, LJUBAV I DOMOVINA
VIDEO Arena je sinoć 'gorjela' na 'Domu mom': Bili smo tamo, pogledajte djeliće atmosfere!
Zagrebačka Arena ove subote, po drugi puta, bila je domaćin ovakvog domoljubnog koncerta. Cijela dvorana disala je kao jedno, a jedan za drugim, na pozornicu su ulazili vladari dobro poznatih domoljubnih hitova
Koncert Domu mom u Zagrebačkoj Areni
FEŠTA U LOVRANU
VIDEO Brm, brmm! Savršeni Šime dovezao Maju Šuput na motoru i zaustavio Marunadu
Lovran u subotu navečer nije trebao vatromet, Maja Šuput i Šime Elez 'napravili' su svoj. Na Marunadu su stigli na motoru, kroz gužvu i šušur, ravno do pozornice. Maja se smiješila i usputno pozirala dok se čvrsto držala uz svog Šimu. Sekundu kasnije mikrofon je već bio u ruci, glazba je krenula, a cijela Marunada pjevala je s njom. Njih dvoje već se mjesecima druže, i to više nikome nije iznenađenje. Na događanjima su sve češće zajedno, bez žurbe i bez skrivanja. Dovoljno blizu da se vidi, ali nikad previše. Kemija se osjeti i bez riječi, a njihov dolazak na motoru samo je još jednom potvrdio ono što mnogi već nagađaju.
Maja Šuput i Šime Elez na motoru
Mali pjevač, veliki trenutak
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Marino Vrgoč na koncertu Domu mom u Areni
