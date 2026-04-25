VIDEO Od Victorije Beckham do Katy Perry: Nikki Glaser nikome nije ostala dužna na 'roštiljanju'

Poznata američka komičarka Nikki Glaser vodila je prestižnu gala večeru časopisa Time i, u svom prepoznatljivom stilu, pretvorila je u pravi 'roast'. Na meti njezinih oštrih šala našle su se neke od najvećih svjetskih zvijezda koje su sjedile u publici
Komičarka Nikki Glaser nije dugo čekala nakon Zlatnih globusa da se vrati na pozornicu i priredi novi, nezaboravni 'roast' slavnih. Kao voditeljica svečane Time 100 gale, održane prošlog četvrtka u njujorškom Jazz at Lincoln Centeru, Glaser je događaj kojim se slavi sto najutjecajnijih ljudi svijeta pretvorila u vlastiti poligon za ispaljivanje brutalno iskrenih šala. Ironično, i sama je bila jedna od laureatkinja, što joj je dalo još više slobode da bez zadrške cilja na sve prisutne.
Večer je otvorila pozdravom zvjezdanoj publici. "Dobrodošli na Time 100, jedinu listu na kojoj ove godine zaista želite biti", rekla je i time postavila ton za sve što je uslijedilo. Publika, u kojoj su sjedili A-listeri poput Dakote Johnson i Hilary Duff rame uz rame sa znanstvenicima i aktivistima, spremno je prihvatila izazov.
Jedna od prvih na meti bila je Victoria Beckham, koja je na svečanost stigla u pratnji supruga Davida Beckhama. Glaser je započela s pohvalama, nabrajajući njezine uspjehe, da bi zatim uslijedio ubod.
- Bila je globalna pop zvijezda, a sada je ozbiljna modna dizajnerica. Udana je za Davida Beckhama. Bogata je, uspješna, zapanjujuće lijepa - započela je Glaser, a zatim ispalila pitanje koje se mnogi pitaju: - Što je, zaboga, potrebno da se nasmiješ? Mislim, stvarno. Nasmiješi se! Ti si jedna od rijetkih Britanki koja bi to trebala. -
Šala je izazvala smijeh u dvorani, a meta je ostala pri svom prepoznatljivom, ozbiljnom izrazu lica.
Ništa bolje nije prošla ni pjevačica Katy Perry, iako nije bila izravno prozvana. Glaser je svoju paljbu usmjerila preko poznate televizijske voditeljice Gayle King, koja se priprema za let u svemir letjelicom Blue Origin. Komičarka je pohvalila njezinu odvažnost, ali na potpuno neočekivan način.
- Gayle, toliko te volim. Imala si hrabrosti učiniti nešto za što mnogi ljudi ne bi imali petlje: provesti dvanaest minuta sama s Katy Perry - rekla je Glaser, izazvavši salve smijeha.
Nastavila je u istom tonu, dodavši:
- Ono što me zaista oduševljava je da večeras imamo prave astronaute. Ti hrabri ljudi riskirali su sve da odu u svemir i traže nepoznato. A pod astronautom, naravno, mislim na Gayle King.-
Na repertoaru se našla i Hailey Bieber, poduzetnica i supruga Justina Biebera. Glaser je istaknula njezin utjecaj, ali s ciničnim prizvukom.
- Hailey je utjecala na milijune ljudi da učine nemoguće: plate 30 dolara za smoothie- , kazala je, aludirajući na skupi napitak koji je Bieber popularizirala.
Kako bi pojačala dojam, dodala je i bizarnu opasku:
- Ali u njezinu obranu, svaki smoothie sadrži dva grama koštane srži Justina Biebera. - Nije poštedjela ni internetsku megazvijezdu MrBeasta.
- O, moj Bože, moj najgori nećak ti je veliki obožavatelj - dobacila mu je, a zatim se zapitala znači li njegovo prisustvo da su vrata zaključana i da će svima dati sto tisuća dolara ako prežive sljedeća dva sata, dodavši da je to iznos koji on naziva - cijenom ljudskog dostojanstva - .
Kritike upućene i samom časopisu
Glaser se nije ustručavala kritizirati ni samog domaćina, časopis Time, i kontroverznu prirodu njihove liste koja uz umjetnike i aktiviste uključuje i neke od svjetskih vođa poput američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
- Večeras se zabavimo, podržimo jedni druge i, što je najvažnije, popijmo dovoljno da zaboravimo da smo na istoj listi kao i ratni zločinci - poručila je publici. U ovakvom razmišljanju nije bila usamljena.
Glumac Alan Cumming, voditelj popularnog showa 'The Traitors', također je u svom govoru, ne imenujući nikoga, primijetio da se na listi nalaze i pojedinci koji promiču 'mržnju i netrpeljivost', dodavši da 'samo zato što imate utjecaj, to ne znači nužno da je on pozitivan'.
Osim spomenutih, Glaser je pronašla vremena i za šale na račun glumice Kate Hudson:
- Povezujem se s tobom jer sam i ja izgubila puno frajera u deset dana. I ja sam gotovo slavna -
Kroz njezin je nastup provučen i mračniji, apokaliptični ton, pa je tako na početku večeri izjavila da bi najutjecajniji ljudi mogli promijeniti svijet, da već nije prekasno.
Večer je zaključila pozivom:
- A sada, idemo svi na megajahtu gdje ćemo zajedno dočekati apokalipsu.-
Iako je večer bila obilježena njezinim oštrim humorom, program je uključivao i ozbiljnije te emotivnije trenutke. Goste su zabavljali glazbeni izvođači Luke Combs i Coco Jones, a održane su i zdravice članova s ovogodišnje liste. Među njima su bili oskarovka Zoe Saldaña, koja je održala dirljiv govor o svojoj baki, te olimpijska snowboarderica Chloe Kim, koja je na pozornicu stala na svoj 26. rođendan. Time je stvoren zanimljiv kontrast između brutalne komedije i slavljenja postignuća koja su ovim pojedincima i osigurala mjesto na prestižnoj listi.
*uz korištenje AI-ja
