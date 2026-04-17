Victoria Beckham o djeci: Važno mi je da se oni lijepo ponašaju

Victoria Beckham (52) govorila je o svojoj djeci, a dotaknula se i teme najstarijeg sina Brooklyna, s kojim su ona i suprug David Beckham i dalje u svađi. Opisala je svoje najmlađe dijete, Harper (14).

- Vrlo je draga, ljubazna i vrijedna. Također se i jako lijepo ponaša, a to mi je jako važno kod djece - ispričala je.

Kratko se osvrnula na svađu s Brooklynom Beckhamom, koji je roditelje okrivio da su mu htjeli uništiti vezu sa suprugom Nicolom, ali i da su kontrolirali njegov život.

- Volimo jako svoju djecu. Uvijek smo se trudili biti najbolji roditelji. Mi smo više od 30 godina u javnosti i sve što smo ikada pokušavali je zaštititi svoju djecu. I to je sve što stvarno želim reći o tome - rekla je Posh Spice.

Dodala je kako ne osjeća krivnju jer su djeca bila izložena javnosti.

- Ne, nikako. Naši roditelji su se više prilagođavali jer smo i njih poveli sa sobom na ovo 'putovanje' - rekla je i dodala da daju sve od sebe kako bi njihova djeca bila srena.

- Drugačije je imati malo dijete, tinejdžera i odraslu djecu - istaknula je.

David i Victoria nisu razgovarali s Brooklynom od prošlog svibnja, kada su on i supruga Nicola navodno ignorirali rođendan Davida Beckhama. Neposredno prije Božića je Brooklyn blokirao roditelje na Instagramu, a u siječnju je objavio šokantno pismo na društvenim mrežama.