VIDEO Opa! Pogledajte kako je Katica iz Splita 'razdrmala' Supertalent hitom Siniše Vuce

U najnovijoj epizodi 'Supertalenta' pozornicu je osvojila Katica Barada iz Splita, odnosno žena koja ruši stereotipe i to, doslovno, s nekoliko desetaka metara visine. Katica je, naime, jedina Hrvatica koja svakodnevno upravlja građevinskom dizalicom. Pred žirijem i publikom predstavila se pjesmom simboličnog naziva 'Kata dizalica' koju je napisao Siniša Vuco.

- Ja sam jedna posebna žena, kao što bi rekli moji kolege. Radim jedan poseban, muški posao - rizičan i zahtjevan. Meni je to bio izazov, sama sam sebi rekla: ‘Kate, ti to možeš pokušati!’ Pokušala sam i - uspjela. Nije bilo jednostavno na početku, bilo je sumnje hoću li moći, ali dokazala sam da su žene toliko jake i da mogu sve, samo ako se odvaže - započela je Katica.

Otkrila je i da među kolegama vlada sjajna atmosfera.

- S kolegama mi je super. tu se i nasmijemo i zapjevamo. Moja prva ljubav je dizalica, a druga ljubav je glazba. Glazbu treba nositi sa srcem i dotaknuti ljude. Supertalent mi je prilika da pokažem koliko se ljudi sa mnom mogu veseliti, i publika i žiri. Nadam se da ću ih oduševiti - otkrila je Katica.

Nakon njezina živahnog i srčanog nastupa reakcije žirija bile su podijeljene. Martina Tomčić jedina je pritisnula X, dok su ostali članovi bili prilično oduševljeni.

- Vaša energija je dovedena do savršenstva. Vi ste moja krvna grupa! I veseljak i po energiji i po radnoj etici. Kao ženu, poslovnu ženu i osobu koja ima smisla za zabavu. Vas cijenim do besvijesti - rekla joj je Maja.

- Zaista imate posebnu energiju i stvarno ste nam unijeli veselje. I u studio i u nas ponaosob - dodao je Fabijan Pavao Medvešek.

- Ja sam već rekla svoje. To nije nešto što mogu razumjeti niti što mi se može svidjeti. Isto kao što se većini onih koji viču ‘hu’ ne bi svidjelo ono što ja volim. To je taj životni balans - nadovezala je Martina, ostavši pri svome.

Ipak, upravo je Maja na kraju ponovno promijenila tijek emisije u Katinu korist.

- Iskreno, ja bih ovo ocijenila s ne, ali vi ste više od ove pjesme i od večerašnje izvedbe. Ja vam moram dati da - zaključila je Maja.

Katica je scenu napustila uz veliki osmijeh i snažan pljesak publike, još jednom dokazavši da snaga, hrabrost i pozitivna energija ne poznaju granice - ni na tlu, ni visoko iznad njega.

