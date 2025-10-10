VIDEO Otvoren je Oktobeerfest u Zagrebu: 'Uz odlično pivo i društvo je najbolja zabava'

Uz pjesmu, veselje i miris piva, u petak je u Zagrebu svečano otvoren prvi hrvatski Oktoberfest. Riječ je o manifestaciji koja u glavnom gradu po prvi put okuplja duh najpoznatijeg njemačkog pivskog festivala, ali u domaćem ruhu, a trajat će 10 dana.

Prisutne je pozdravio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, koji je istaknuo važnost ovakvih manifestacija za promociju domaće proizvodnje i turizma.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Želim da Zagrepčani i svi posjetitelji u ovih deset dana uživaju u ovom prostoru i da ovaj projekt razvijamo iz godine u godinu, ne samo u Zagrebu nego diljem Hrvatske. Ministarstvo poljoprivrede i ostala ministarstva bit će vaši vjerni partneri - rekao je Majdak, uz čestitke organizatorima i pozdrav njemačkom veleposlanstvu.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Publika je s velikim zanimanjem dočekala i govor veleposlanika Savezne Republike Njemačke, profesora doktora Hektora Paskala, koji je u svom obraćanju podsjetio na dugogodišnju tradiciju Oktoberfesta u Münchenu te istaknuo zadovoljstvo što se dio te kulture prenosi i u Hrvatsku.

- Njemačka i Hrvatska nisu samo prijateljske zemlje, između naših naroda postoji bliskost i sličnost. Više od tri milijuna njemačkih turista svake godine posjeti Hrvatsku, a u Njemačkoj živi oko 450 tisuća Hrvata koji aktivno doprinose kulturnom životu naše zemlje - poručio je veleposlanik.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Simboličnim otvaranjem pivske bačve, uz tradicionalni uzvik "O’zapft is!", službeno je započeo hrvatski Oktoberfest, koji će trajati deset dana i okupiti brojne domaće pivovare, ugostitelje i glazbenike.

- Drago mi je da i mi imamo prilike posjetiti Oktoberfest, makar ne u Njemačkoj. Atmosfera je super, a najviše se veselimo najavljenim koncertima - kazao nam je jedan od posjetitelja.

- Zabava uz pivu, dobru hranu i društvo ne može biti loša - dodao je drugi.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Organizatori su najavili bogat glazbeni program te dodali kako je cilj manifestacije povezati kulturu piva, gastronomiju i dobru zabavu, ali i stvoriti novu jesensku tradiciju u Zagrebu.

Posjetitelji imaju prilike probati veliki izbor hrane. Tako čaša piva košta pet eura, burgere od 10 do 11 eura, kobasicu sa žemljom od 11 eura, špecle od sedam do 10 eura. Tu je i velik izbor za one slatkog zuba. U ponudi su fritule s raznim dodacima od šst eura, vafli i sladoledi.

U sklopu manifestacije nalazi se i lunapark koji radi svakog dana od 13:00 do 02:00 sata, rolalište na više od 600 kvadrata u kojem možete uživati svaki dan od 13:00 do 24:00. Program traje svaki dan do 02:00, a uključuje nagradne igre, zabavni program i nastupe bendova te glavni koncert večeri. Od 13:00 do 18:00 ulaz je slobodan! Nakon 18:00, ulaz je moguć isključivo uz festivalsku narukvicu i ulaznicu.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Manifestacija Oktoberfest Zagreb 2025 održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske te Visit Zagreb County, odnosno Turističke zajednice Zagrebačke županije. Generalni medijski pokrovitelj manifestacije su 24sata. Među sponzorima i pokroviteljima ističu se Tentorium d.o.o., Imags, Baotić, Renault, Hotel Picok, Bilić-Erić Security, SkyDance Drone Light Shows, Monri, Mondo Travel, Budweiser Budvar, Erdinger Weißbier, PAN, Pepsi, Sonic Wings, Radenska, Mlakar Viličari, Studena, Roto Dinamic, NTH Mobile, Hrvatski Telekom, Dukat i Rolalište.