VIDEO Plakat ćete od smijeha! Dalibor Petko u crnim trakama imitirao Nemu s Eurosonga...

Kad je voditelj Dalibor Petko u pitanju, smijeh i zabava su zagarantirani! Ovih dana nasmijao je pratitelje novom imitacijom Neme, prošlogodišnjih pobjednika Eurosonga iz Švicarske. Nemo, koji se identificiraju kao nebinarna osoba, koriste zamjenice 'they/them' (oni) te ne pripadaju tradicionalnim rodnim kategorijama muško ili žensko.

Petko je za ovu parodiju stavio smeđu periku i tijelo oblijepio crnim trakama, koje su dočarale prepoznatljiv crni kombinezon u kojem su Nemo nastupili u finalnoj večeri Eurosonga u švicarskom gradu Baselu.

- Kad pukneš na kraju tjedna - Unexplainable Nemo - poručio je voditelj uz snimku na Instagramu.

Pratitelji su oduševljeni njegovom izvedbom i kreativnošću.

'Kakav hit!', 'Top', 'Kralj', 'Bolji od Neme, bez rasprave', 'Remek djelo, čista umjetnost', pišu mu.

Petko je skečeve počeo objavljivati još za vrijeme pandemije koronavirusa.

- Dok su drugi u dućanu u koroni kupovali kruh, mlijeko..., ja sam kupovao celofan, ali uzeo sam još nešto da ne bude samo to (smijeh). Odlučio sam objaviti. Prošlo fenomenalno. U početku su me neki zvali da me pitaju što radim, da ću si uništiti karijeru sa smiješnim skečevima - prisjetio se ranije prve transformacije u pjevačicu Jelenu Karleušu.