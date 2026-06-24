VIDEO Plenković se jako obradovao Grdoviću: Evo kako su se pozdravili na utakmici

Glazbenik Mladen Grdović s tribina je navijao za Vatrene u Torontu tijekom susreta s Panamom, a tamo je sreo i premijera Andreja Plenkovića. Grdović ga je ugledao iz daleka i mahnuo mu dok se Plenković silazio niz stepenice. Lice premijera otkrilo je vidnu sreću kada je ugledao pjevača te mu se požurio javiti.

Srdačan i dug stisak ruku popratili su veselim razgovorom o rezultatu utakmice, obojica očito zadovoljni. Grdović je video susreta objavio na svom Facebook profilu, a u kratkom roku postao je viralan.

Podsjetimo, Grdović je s našim Tomislavom Gabelićem u Torontu pričao o uspjehu naših nogometaša. Glazbenik je otkrio kako je imao problema s avionima, ali je ipak uspio stići do utakmice. Dodao je kako smatra da će Hrvatska sigurno doći do četvrtfinala Izjavio je kako je Dalić odličan izbornik, a obratio se i svom prijatelju, Luki Modriću pa mu uz smijeh poručio: 'Manje na gol'.