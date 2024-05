VIDEO Podrška Baby Lasagni nastavlja dolaziti sa svih strana

24SATA U MALMöU VIDEO Lasagnu uoči večeri odluke pitali je li spreman. 'Ne, ali tako treba biti, finale je... MALMÖ Svi čekaju večerašnje finale Eurosonga, a naš ovogodišnji predstavnik i uvjerljivi favorit obratio se obožavateljima i otkrio kako se osjeća prije najvažnije večeri. Novinari su ga na putu do Arene pitali je li spreman, a on je poručio: 'Ne, ali tako treba biti, finale je'. Zahvalio se svima na podršci. "Ljudi koji ćete danas izaći na trgove, hvala vam do neba" - kazao je Lasagna o organiziranim prijenosima Eurosonga u Hrvatskoj.