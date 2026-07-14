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'NEOBIČAN POZDRAV'

VIDEO Pogledajte kako je Davor Meštrović dao pusu Doris Pinčić u emisiji: 'Sad ću šokirati sve!'

Piše Tina Ozmec-Ban, Dora Pek,
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VIDEO Pogledajte kako je Davor Meštrović dao pusu Doris Pinčić u emisiji: 'Sad ću šokirati sve!'
Foto: screenshot/HRT
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Dok su s gostima razgovarali o folkloru, narodnim običajima i skupinama koje su gostovale u 'Dobro jutro, Hrvatska' kroz godine, Meštrović se prisjetio jednog pozdrava...

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'Jutros je u eteru pala i pusa!', napisali su na Facebooku emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' uz isječak koji prikazuje voditelja Davora Meštrovića i Doris Pinčić Guberović. 'Meštar je pred kamerama iznenadio Doris, pokazavši neobičan pozdrav koji je upoznao zahvaljujući Maorima', dodali su u objavi uz snimku. 

Naime, voditelji su uoči 60. Međunarodne smotre folklora u Zagrebu razgovarali s gostima o folkloru, narodnim običajima i skupinama koje su gostovale u emisiji tijekom godina, a Meštrović se prisjetio jednog neobičnog pozdrava. 

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Davor Meštrović poljubio Pinčić uživo u 'Dobro jutro, Hrvatska'

- Sad ću šokirati Doris, mislim da ću šokirati sve. Meni su tri puta Maori bili u emisiji. Znate li kako se Maori pozdravljaju? Hoćemo li se tako pozdraviti? - upitao je.

Foto: HRT

Doris je od gostiju zatražila savjet treba li pristati, a zatim je ipak prihvatila njegov prijedlog.

- Budite uz mene, ajde - rekla je kroz smijeh i sklopila oči. Meštrović joj je poručio da ga mora gledati, približio joj se i rekao da se radi o 'pusi u nos'. A zatim ju je i poljubio u nos te su se svi u studiju nasmijali. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Ispod objave na društvenim mrežama zaredalo se i nekoliko komentara gledatelja koji su poručili kako im je ovaj prizor bio simpatičan. 

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