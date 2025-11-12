VIDEO Pogledajte kako je misica Laura postala voditeljica: 'Ti bi mogla to raditi, savršeno ti ide'

U elegantnoj maslinastozelenoj haljini, Laura Gnjatović zračila je karizmom dok se opušteno družila s djevojkama iz cijelog svijeta na najprestižnijem natjecanju - Miss Universe. Naša predstavnica ne prestaje oduševljavati pratitelje na društvenim mrežama, a njezina najnovija objava s Tajlanda pokazala je da osim ljepote posjeduje i zavidan voditeljski talent.

U videu koji je snimljen u poznatom Simon Cabaretu u Phuketu, Laura se našla u ulozi voditeljice i s mikrofonom u ruci samouvjereno je intervjuirala druge natjecateljice. S osmijehom i profesionalnošću koja je sve iznenadila, Laura je još jednom potvrdila svoj status "ljubimice" publike.

- Hvala ljubaznom timu Miss Universe Tajlanda što su mi dopustili da se danas malo igram voditeljice - poručila je Laura u opisu svog videa, ističući kako su se ona i njezine kolegice zabavljale.

Naglasila je i važnost sestrinstva među natjecateljicama, poručivši: " Zauvijek ću cijeniti sestrinstvo s ovim nevjerojatnim ženama".

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, ostavljajući brojne komentare puni emotikona hrvatskih zastava i srca.

- Zvučiš savršeno za voditeljski posao, mogla bi to raditi! - bio je jedan od komentara koji je pohvalio njezin talent.

Oduševljenje obožavatelja iz cijelog svijeta bilo je očigledno, a njihovi komentari puni hvale i entuzijazma samo su dodatno potvrdili Laurinu odličnu izvedbu.

- Miss Tanzanije ne laže! Bilo te je tako zabavno gledati! Tko zna, organizacija Miss Universe bi ovo mogla vidjeti i dati ti posao voditeljice iduće godine! - istaknuo je jedan pratitelj u šali, predviđajući joj blistavu budućnost u novoj karijeri.