Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima

Misica Laura Gnjatović (23) javila se s Tajlanda, usred priprema za veliko natjecanje koje svi s nestrpljenjem očekuju - izbor za Miss Universe.

Pozdravila je sve koji ju podupiru.

- Obožavam vas sve! Svaki dan me podižete za 150 skalina gore - rekla je Laura za RTL Danas.

Dodaje kako se nakon izbora odmah vraća na svoj posao medicinske sestre.

- Moj posao mi znači jako puno. To je puno više od pružanja ruke onima kojima je to potrebno. Nagledala sam se stvarno svačega i smatram da se u životu ne treba bojati apsolutno ničega, život treba živjeti punim plućima - ispričala je.

Lauru je posebno pozdravila ekipa hitne pomoći iz Dubrovnika, s kojima je radila dvije godine. Naime, oni su na razglas kola hitne pomoći pustili njen uzvik: 'Laura Gnjatović, Croatia'.

Iako je kratko na Tajlandu, oduševila je ljubitelje ovog natjecanja za ljepotu. Ispod videa ljudi joj šalju poruke podrške, broj pratitelja na Instagramu joj raste, a neki joj predviđaju visok plasman.

Ova rođena Zadranka trenutno studira sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici. Osim toga, uživa i u bavljenju sportom pa je tako profesionalna odbojkašica koja igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Govori i tri strana jezika, a također je i velika humanitarka. Nedavno je u Dubrovniku organizirala i modnu reviju od koje je prihod bio namijenjen najpotrebitijima.