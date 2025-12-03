VIDEO Pogledajte kako malena obožavateljica klape Cambi uživa u 'privatnom koncertu'

Da u glazbenim izvedbama klape Cambi uživaju i stari i mladi najbolje pokazuje snimka koju su članovi klape podijelili na svom Facebook profilu. Naime, u videu u kojem oni u nečijem domu pjevaju pjesmu 'Lipoto moja', vidimo malenu djevojčicu od možda pola godine kako sjedi na podu i veselo gleda i sluša klapu koja se nalazi ispred nje.

U jednom trenutku im se čak pridruži i pusti svoj maleni glasić, a članovi klape radosno promatraju svoju malu obožavateljicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Kakvu publiku mi imamo !!! Ima li bolje?", napisali su iz klape Cambi u opisu videa koji je do sada pogledan više od 277 tisuća puta, a komentari su prepuni razdraganih obožavatelja koji su, poput djeteta, uživali gledajući video.

- Srce lipo slatko ona je već zvijezda koji glas već sad ima - glasi jedan od komentara.

- Haha, ma kako pozorno sluša, imam i ja jednog malenog koji jako voli slušati pjesme - napisala je druga pratiteljica.