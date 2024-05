VIDEO Društvene mreže 'gore' nakon nastupa Izraelke Eden Golan: Publika ju je izviždala

Ovogodišnja izraelska predstavnica Eden Golan (20) izvela je svoju pjesmu 'Hurricane' u finalu Eurosnga.

Izraelka je na pozornici zapjevala u dugačkoj bež haljini.

Grand Final of the 2024 Eurovision Song Contest, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Eden je, prema kladionicama najveća konkurencija našem Baby Lasagni. U danima uoči finala Eden je držala drugo mjesto, dok je na prvom uvjerljivo bio Umažanin Marko Purišić.

Publika ju je izviždala, a snimke njezinog nastupa proširile su se na društvenim mrežama.

- Samo podsjetnik da nastup Izraela nije bio onakav kakav ste vidjeli na televiziji - napisao je korisnik X-a.

Nastup Izralela ove je godine bio posebno kontroverzan zbog rata u Gazi. Mnogi su se prosvjednici okupljali ovog vikenda u Malmöu i izašli na ulice protiv njezinog sudjelovanja. Tijekom generalne probe ju je publika izviždala, no to joj nije smetalo.

- Osjećam se počašćenom što imam priliku biti glas svoje zemlje - rekla je ranije Eden.

Inače, EBU je Izraelu i Eden zaprijetio da će ih izbaciti iz natjecanja ako Eden ne preradi prvu verziju pjesme za Eurosong. Tu je pjesmu nazvala 'October Rain', a smatrali su da pjesma govori o napadima Hamasa. Nakon što je napisala nove stihove, dopustili su joj natjecanje.