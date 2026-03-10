Znate li tko? Jedna glumica je do sada dobila najviše Oscar poklon-vrećica, njih čak 21!

Iako na večeri Oscara samo rijetki odlaze s kipićem, svi nominirani u glavnim glumačkim i redateljskoj kategoriji dobivaju utješnu nagradu – poklon-vrećicu "Everyone Wins". Ovaj neslužbeni dar već više od dva desetljeća osigurava marketinška tvrtka Distinctive Assets, a njegova vrijednost doseže i šesteroznamenkaste iznose.

Luksuz i ekstravagancija u svakoj vrećici

Vrijednost vrećice za skorašnju 98. dodjelu Oscara u losanđeleskom Dolby Theatru, procjenjuje se na 200.000 dolara, a uključuje luksuzna putovanja – boravak u privatnoj vili u Kostariki, odmor za 16 osoba na Ibizi te desetodnevni wellness "reset" u Šri Lanki. Tu su i vaučeri za estetske zahvate poput liposukcije, kompletni "makeover" osmijeha te tretmani pomlađivanja lica vrijedni 25.000 dolara, kao i poklon bon za izradu personaliziranog predbračnog ugovora kod poznatog odvjetnika za razvode.

Foto: Arafat Barbakh

Vrećica sadrži i proizvode za svakodnevnu upotrebu: ekskluzivne tretmane lica, setove japanskih kovčega, veganske torbice, biljni kavijar, čokoladne perece s jestivim zlatom te proizvode s kanabisom - od pića do setova poznatih kao "Hermès marihuana". Nominirani dobivaju i luksuzne spa proizvode, rijetke parfeme, predmete dizajnirane da budu bizarni i viralni – kombinacija luksuza i humora.

Tko sve dobiva Wins?

Svi darovi namijenjeni su 25 nominiranih u glavnim kategorijama, među kojima su Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio i Emma Stone. Najviše ih je do sad dobila Meryl Streep, glumica s najviše nominacija do sad, njih čak 21.

Foto: Tammie Arroyo

Vrijednost paketa iz godine u godinu raste: 2025. vrećica je procijenjena na 216.000 dolara, 2024. na oko 180.000, a najskuplja dosad bila je ona iz 2016. u vrijednosti od čak 232.000 dolara. Većina vrijednosti odnosi se na putovanja i usluge koje moraju biti iskorištene, a primatelji snose i porezne obveze.

Osnivač tvrtke Lash Fary objašnjava marketinšku logiku iza ovih darova.

- Kao što nijednom A-glumcu nisu potrebni milijuni dolara da bi stao na filmski set, ovi se darovi daju na temelju neprocjenjive zvjezdane prašine kojom nominirani mogu obasuti brend - stoji u izjavi.

Najskuplji predmeti gotovo su uvijek egzotična putovanja pa je to 2020. bilo dvanaestodnevno krstarenje Antarktikom (78.000 dolara), 2022. boravak u škotskom dvorcu Turin (50.000 dolara), a 2024. trodnevni boravak u luksuznoj švicarskoj planinskoj kući Chalet Zermatt Peak (50.000 dolara). Redovito se nude i estetski zahvati poput liposukcije ruku (12.000 dolara), "vampirskog" faceliftinga ili transplantacije kose.

Bizarni darovi

Bizarni darovi često privlače najviše pažnje. 2022. uključivali su certifikate koji dobitniku daju pravo na korištenje titule "Lord" ili "Lady of Glencoe" te premium DNK testove i genealoška istraživanja obiteljskog stabla. Drugim riječima, uz Oscare možete dobiti i otkrivanje prapradjeda iz 18. stoljeća.

Foto: Arafat Barbakh

Prijašnjih godina dijelili su se i 24-karatni zlatni isparivači, flasteri protiv znojenja ispod pazuha, PETA-in čekić za razbijanje prozora automobila kako bi se spasili psi, ali i sasvim obični proizvodi poput Naked prezervativa ili sredstva za čišćenje stakla Windex.