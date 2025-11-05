Obavijesti

VIDEO Poslušajte kako je glazbena senzacija Jakov Jozinović pjevao s 12 godina

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Bane T. Stojanic/RTL/Canva

Talentirani mladi glazbenik Jakov Jozinović već je kao dvanaestogodišnji dječak 2018. godine oduševio žiri RTL-ovog showa Zvjezdice

Jakov Jozinović (20), mladi glazbenik iz Vinkovaca, ovih je dana postigao nezapamćeni uspjeh. Prvo je prošlog tjedna održao svoj prvi samostalni koncert u krcatoj MTS dvorani u Beogradu, rasprodavši sve ulaznice u nevjerojatnih sat vremena. Dva dana nakon toga je u rekordnom roku rasprodao i Sava Centar u Beogradu, a koncert je zakazan za 28. ožujka iduće godine. Čim su u podne ulaznice puštene u prodaju, u virtualnoj čekaonici nastala je ogromna gužva, pa je svoj red za kupnju čekalo gotovo 24 tisuće ljudi.

Ovaj talentirani Slavonac karijeru je počeo graditi još od malih nogu, a poznat je postao zahvaljujući društvenim mrežama, točnije TikToku. Jozinović je ovaj uspjeh postigao prije objave ijedne vlastite pjesme, ali u glazbi je cijeli život. Prvi put se široj publici predstavio kao dvanaestogodišnjak 2018. godine u RTL-ovom showu "Zvjezdice", gdje je stigao do polufinala.

Tada se u showu predstavio pjesmom 'One night only'.

Kasnije je otpjevao i pjesmu 'Da je tuga snijeg' i još jednom oduševio žiri.

Nekoliko godina kasnije, pojavio se u još jednom glazbenom showu, gdje je izvedbom pjesme "Bohemian Rhapsody", posvećene majci, ponovno oduševio žiri i gledatelje. Ta su mu iskustva, kako je sam rekao, bila potvrda da se "ništa ne postiže preko noći, nego da samo iskren, pošten i uporan rad dovodi do rezultata".

OSTALO

