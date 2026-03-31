Obavijesti

Show

Komentari 0
TRAŽI SE KARTA VIŠE

Dino Merlin u samo jednom danu rasprodao cijeli stadion, dodao šesti koncert na Koševu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Dino Merlin u samo jednom danu rasprodao cijeli stadion, dodao šesti koncert na Koševu
11
Foto: PROMO

Nikada do sada ni jedan događaj u Bosni i Hercegovini nije izazvao ovakvu potražnju; sve ulaznice da se rasprodaju u rekordnom roku, a novi datum direktan je odgovor na taj nezapamćeni odaziv

Admiral

Sve ulaznice za peto Koševo, dugoočekivani stadionski spektakl Dine Merlina u Sarajevu, planule su u jednom danu. Glazbeni čarobnjak oborio je rekorde prodaje - više od pola milijuna posjeta i gotovo pet milijuna pregleda stranice ticketing servisa 30. ožujka kao i dugi redovi ispred prodajnih mjesta u Sarajevu, koji se ne smanjuju ni dan kasnije, pokazuju nezapamćen interes publike za povratak na Koševo nakon 11 godina kako bi uživali u nastupu ovog umjetničkog velikana.

Upravo zato, potvrđen je i drugi datum, Merlinovo šesto Koševo u subotu 1. kolovoza.

"Moja divna, divna publika. Nemam riječi, osim da bez vas ovo sve ne bi bilo moguće. Ovo će biti naše ljeto i zajedno ćemo praviti povijest. Vidimo se 31. srpnja i 1. kolovoza na Koševu", istaknuo je sarajevski kantautor, vidno dirnut reakcijama obožavatelja.

Foto: PROMO

Nikada do sada ni jedan događaj u Bosni i Hercegovini nije izazvao ovakvu potražnju; sve ulaznice da se rasprodaju u rekordnom roku, a novi datum direktan je odgovor na taj nezapamćeni odaziv.  

Za sarajevskog kantautora ovi najavljeni raskošni open-air koncerti od iznimnog su i simboličkog značaja, njegove pjesme koje se obišle svijet sad se vraćaju kući, na isto mjesto, u Sarajevo, gdje su pisane i stvarane; po gradskim ulicama i mahalama.

Ulaznice za Merlinovo šesto Koševo bit će od 08. travnja u prodaji na web stranici adriaticket.ba i ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, a sve informacije oko tijeka organizacije sa novostima mogu se pronaći na njegovoj stranici dinomerlin.com/live.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026