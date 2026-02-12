Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBENI NOVITET

VIDEO Poslušajte 'Ništa drugo', novu pjesmu grupe Silente

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Poslušajte 'Ništa drugo', novu pjesmu grupe Silente
1
Foto: PROMO

Novi singl 'Ništa drugo' pridružuje se popisu pjesama sa skorašnjeg albuma. Glazbu i aranžman potpisuje Tibor Karamehmedović, dok je za tekst zaslužan Sanin Karamehmedović

Admiral

Bend Silente objavio je novi singl 'Ništa drugo', šestu pjesmu s nadolazećeg albuma. Nova pjesma prigodno dolazi ususret Valentinovu. Glazbu i aranžman potpisuje Tibor Karamehmedović, dok je za tekst zaslužan Sanin Karamehmedović. Produkciju I mastering potpisuju Superflipp i Filip Vidović, a režiju spota Dario Radusin.

POGLEDAJTE VIDEO:    

Novi singl 'Ništa drugo' pridružuje se popisu pjesama sa skorašnjeg albuma. Uz singlove 'Sve sto treba znat o ženi', 'Sve da ima neki način', kao i 'Voli me dok đavo spava', 'Onaj isti' se ponovo našao na listi najslušanijih pjesama u zemlji, a prethodni singl 'Bog kakvog trebam' već četiri mjeseca na istoj listi drži poziciju među top 40 najslušanijih pjesama na nacionalnim radijima.

NIŽU SE ČESTITKE! Tibor iz Silentea dobio je drugo dijete: Otkrili su i ime dječaka
Tibor iz Silentea dobio je drugo dijete: Otkrili su i ime dječaka

Nova pjesma nastavlja se i na ponovni uzlet klasika 'Terca na tišinu' koji je gotovo 13 godina nakon objave već više od tri mjeseca u vrhu hrvatske Billboard ljestvice singlova.

Nakon što su u studenom prošle godine rasprodali čak pet uzastopnih koncerata u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, bend je ovo proljeće počeo s nizom koncerata. Prva prilika za čuti novi singl 'Ništa drugo' bit će na regionalnoj turneji Silentea po klubovima i koncertnim dvoranama Hrvatske i okolnih zemalja.

Za sada objavljeni datumi regionalne turneje nakon Podgorice bend vode u Rijeku 13. veljače i Novu Gradišku 14. veljače. U Beograd dolaze 6. ožujka, a dan nakon su u Skopju, dok su 26. ožujka u Sarajevu. Veliki zagrebački koncerti u Boogaloou na rasporedu su 9. travnja, dok je datum 10. travnja već mjesecima unaprijed rasprodan. 11. i 12. travnja su u Zaboku, a 18. travnja u Mostaru. Nakon toga su u Sloveniji i to 23. travnja u Ljubljani, a 24. u Mariboru dok svirke nastavljaju 20. lipnja u Primoštenu.

Novi singl 'Ništa drugo' obavljen je za LAA i dostupan na svim streaming servisima.

Foto: PROMO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Evo što slušati za Valentinovo: Donosimo top lista najvećih ljubavnih hitova svih vremena
VJEČNE BALADE

Evo što slušati za Valentinovo: Donosimo top lista najvećih ljubavnih hitova svih vremena

Državni zavod za statistiku objavio je popis od osam najvećih ljubavnih pjesama, a opisima je pridodao neke zanimljive statističke podatke
Alen Vitasović sredinom ožujka stiže u zagrebački klub Sax!
PRIPREMA KONCERT

Alen Vitasović sredinom ožujka stiže u zagrebački klub Sax!

Popularni glazbenik sprema veliki koncert u Saxu u subotu, 14. ožujka.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026