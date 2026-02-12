Alen Vitasović sredinom ožujka stiže u zagrebački klub Sax!

Alen Vitasović se vraća u zagrebački Sax, odnosno kako on sam kaže, drugi dom. I to nije floskula, tko je ikad bio na njegovim koncertima u tom klubu, zna da je to nešto posebno. Alen Vitasović i spektakl u Saxu je nešto što se mora uzeti, ili doživjeti, bar jednom godišnje. Punjenje je to baterija i zagarantirano veselje na maks!

Valja pribilježiti subotu, 14. ožujka u svoje još relativno svježe planere za 2026. Pretprodajna cijena ulaznica je 22 eura, a na dan koncerta ako ih ostane će koštati 26 eura. Broj ulaznica je ograničen, a kupiti se mogu preko Hangtime weba, dok su fizičke ulaznice dostupne u Dirty Old Shopu!

Foto: PROMO





Alen je bio vrlo stvaralački plodan posljednjih godina, kako samostalno, tako i u duetima. Uz “Ljubav i revoluciju”, “Pušti me da te volin” i “Samo me se ti nisi štufala”, najvećih hit u zadnje vrijeme ipak su “Brajde” na kojem je gostovao kod Lima Lena, a već sad broji više od 12 milijuna pregleda na YouTubeu.

Saksofon, klavijature, harmonika i flauta samo su neki su od instrumenata koje je svirao ili svira multitalentirani Alen. U vrlo bogatoj i živopisnoj karijeri izbacio je brojne uspješnice kao što su „Ne moren bež nje“, „Jenu noć“, "Niš mi se ne da" i „Ja ne gren“. Brojne su zanimljive priče i kurioziteti vezani uz njega, a jedna od njih je svakako činjenica da je 1997. odlukom predsjednika Tuđmana dobio Red Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobit doprinos kulturi.

Foto: PROMO

Svaki njegov nastup priča je za sebe i svojevrsna katarza za sve prisutne, a sigurno će tako biti i ovaj put. Jer ništa u glazbi nema veće, Stankoviću, nego kad Alen pjeva „Purple Rain“. Dobro, možda kad svi uglas pjevaju “Buru”, ali to zna svatko za sebe.



