GLAZBENI NOVITET

VIDEO Poslušajte 'Odma i sad', novi singl Elvisa Sršena i Ramba

Foto: PROMO

'Odma i sad' je za sada samostalni singl, ali će se naći i na Sršenovom drugom studijskom albumu koji izlazi do kraja godine

Elvis Sršen predstavlja novi singl 'Odma i sad', energičnu i duhovitu suradnju s jedinstvenim Rambom Amadeusom. Riječ je o pjesmi koja kroz humor, ironiju i zarazni refren otvara ozbiljnu temu, našu svakodnevnu sklonost odgađanju, kuknjavi i traženju prečica, dok rješenja često stoje ispred nas.

Ima posla ko voli nešto radit“ stih je koji nosi cijelu pjesmu, ali i filozofiju iza nje. Umjesto čekanja da te “banka dariva milijunom”, poruka je jasna: pokreni se, napravi nešto, daj malo DA - nemoj stalno NE. Ovaj singl svojevrsni je nastavak razmišljanja iz Sršenovog prethodnog izdanja Izili Miši, zadržavajući socijalnu tematiku, ali kroz duhovitu, gotovo satiričnu prizmu.

Negativnost koja dominira javnim prostorom ovdje se razbija pozitivnom provokacijom i zdravim radničkim humorom. Glazbu potpisuje Elvis Sršen, dok su tekst i aranžman nastali u suradnji s Rambom Amadeusom. Posebnu težinu pjesmi daje činjenica da na njoj svira kompletan Rambov bend:

Vojno Dizdar: hammond orgulje

Saša Ranković: bubnjevi

Miroslav Tovirac: bas

Rambo Amadeus: gitara i glavni vokal

Elvis Sršen: električni klavir i glavni vokal

Kompletno snimanje i produkciju Sršen je realizirao u svom Purple Cloud Studiju, gdje je nastao i finalni zvuk pjesme. Vizualnu priču potpisuje Doringo, a spot donosi autentične snimke iz studija tijekom nastajanja pjesme koje je snimala glumica Nevena Vukes, uz dodatne kadrove snimane na gradilištu kuće glumca Filipa Jurčića, simboličnoj kulisi rada, stvaranja i konkretne akcije.

“Odma i sad” je za sada samostalni singl, ali će se naći i na Sršenovom drugom studijskom albumu koji izlazi do kraja godine.

U vremenu u kojem je lakše reći “ne” nego “daj malo da”, Sršen i Rambo biraju pokret, humor i rad…Jer nizbrdo se samo kotrljaju lubenice.

FOTO Godine im ništa ne znače: Ove poznate dame ne kriju da ih privlače mlađi frajeri...
LJUBAV NE BROJI GODINE

FOTO Godine im ništa ne znače: Ove poznate dame ne kriju da ih privlače mlađi frajeri...

Sve je više veza i brakova u kojima su žene starije od svojih partnera, a među njima je i naša glumica Petra Dugandžić, ali i pjevačica Maja Šuput, Tatjana Dragović...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 25. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Sherlock i Watson', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Nova djevojka Orlanda Blooma voli se fotkati u tangama: Evo kako joj stoje...
ŠVICARSKA MANEKENKA

FOTO Nova djevojka Orlanda Blooma voli se fotkati u tangama: Evo kako joj stoje...

Zavodnik Orlando Bloom našao je novu djevojku koja je 19 godina mlađa od njega. Riječ je o manekenki Luise Laemmel koja je radila za svjetske brendove poput Calvina Kleina, L'Oreala i Vere Wang, a ima i diplomu iz psihologije...

