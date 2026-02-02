VIDEO Poslušajte Tonsku probu, novu pjesmu Mikija Solusa

Miki Solus predstavlja novi videospot za pjesmu 'Tonska proba', kaotičnu i bolno preciznu posvetu jednom od najstresnijih rituala koncertnog života - trenutku kad je klub još prazan, živci su tanki, a sudbina benda u rukama osobe za miks pultom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesma 'Tonska proba' secira anksioznost muzičara suočenih s tišinom praznog prostora, mikrofonijom koja vreba iza svakog fadera i toncem koji caruje tonskim pultom poput sudbine same. Ono što bi trebala biti tehnička priprema, vrlo brzo prerasta u psihološki rat, pun tenzije, straha i potisnutog bijesa.

Videospot, koji potpisuje sam Miki Solus, tu ideju vodi korak dalje. Radnja prikazuje tonsku probu koja nenadano postaje borba za goli život - nemilosrdni obračun između tonca i benda, iz kojeg, barem simbolički, može izaći samo jedan pobjednik.

U ulozi tonca pojavljuje se Edin Azerbijević, legenda bosanskohercegovačkog glumišta, čija smirena autoritativnost dodatno pojačava osjećaj nelagode i neravnopravne borbe.

Spot je sniman u Jazz baru Medulin, a dodatnu dozu apsurda donose i životinje iz Eko selo Jastrebarsko, koje se pojavljuju kao nijemi svjedoci kaosa - uz napomenu da niti jedna životinja nije ozlijeđena tijekom snimanja.

Foto: PROMO

'Tonska proba' je pjesma o kašnjenju kao stilu života, o monitorima koji prijete eksplozijom, o kablovima koji uvijek izdaju u ključnom trenutku i o vječnoj dilemi: je li problem u bendu ili u toncu. Iznad svega, to je iskrena i bučna posveta svim ton majstorima ovog svijeta - onima koji spašavaju večer, ali i onima zbog kojih večer pamtimo.

Ako ste ikada stajali na bini dok vam monitor zavija, znate o čemu je riječ. Ako niste - ovaj spot će vam to vrlo jasno objasniti. Novi singl dostupan je na svim digitalnim servisima