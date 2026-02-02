Obavijesti

Show

Komentari 0
GLAZBENI NOVITET

VIDEO Poslušajte Tonsku probu, novu pjesmu Mikija Solusa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Poslušajte Tonsku probu, novu pjesmu Mikija Solusa
1
Foto: PROMO

'Tonska proba' secira anksioznost muzičara suočenih s tišinom praznog prostora, mikrofonijom koja vreba iza svakog fadera i toncem koji caruje tonskim pultom poput sudbine same

Admiral

Miki Solus predstavlja novi videospot za pjesmu 'Tonska proba', kaotičnu i bolno preciznu posvetu jednom od najstresnijih rituala koncertnog života - trenutku kad je klub još prazan, živci su tanki, a sudbina benda u rukama osobe za miks pultom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pjesma 'Tonska proba' secira anksioznost muzičara suočenih s tišinom praznog prostora, mikrofonijom koja vreba iza svakog fadera i toncem koji caruje tonskim pultom poput sudbine same. Ono što bi trebala biti tehnička priprema, vrlo brzo prerasta u psihološki rat, pun tenzije, straha i potisnutog bijesa.

UOČI KONCERTA U ZAGREBU Miki Solus za 24sata: Učenicima sviram novi album, a na Doru želim ići kao veliki dinosaur!
Miki Solus za 24sata: Učenicima sviram novi album, a na Doru želim ići kao veliki dinosaur!

Videospot, koji potpisuje sam Miki Solus, tu ideju vodi korak dalje. Radnja prikazuje tonsku probu koja nenadano postaje borba za goli život - nemilosrdni obračun između tonca i benda, iz kojeg, barem simbolički, može izaći samo jedan pobjednik.

U ulozi tonca pojavljuje se Edin Azerbijević, legenda bosanskohercegovačkog glumišta, čija smirena autoritativnost dodatno pojačava osjećaj nelagode i neravnopravne borbe.

Spot je sniman u Jazz baru Medulin, a dodatnu dozu apsurda donose i životinje iz Eko selo Jastrebarsko, koje se pojavljuju kao nijemi svjedoci kaosa - uz napomenu da niti jedna životinja nije ozlijeđena tijekom snimanja.

Foto: PROMO

'Tonska proba' je pjesma o kašnjenju kao stilu života, o monitorima koji prijete eksplozijom, o kablovima koji uvijek izdaju u ključnom trenutku i o vječnoj dilemi: je li problem u bendu ili u toncu. Iznad svega, to je iskrena i bučna posveta svim ton majstorima ovog svijeta - onima koji spašavaju večer, ali i onima zbog kojih večer pamtimo.

Ako ste ikada stajali na bini dok vam monitor zavija, znate o čemu je riječ. Ako niste - ovaj spot će vam to vrlo jasno objasniti. Novi singl dostupan je na svim digitalnim servisima

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Šokirale golim izdanjima na Grammyjima: Pokazale su svoje gaćice i grudi bez srama!
'VRUĆE' KOMBINACIJE

FOTO Šokirale golim izdanjima na Grammyjima: Pokazale su svoje gaćice i grudi bez srama!

U nedjelju je održana 68. dodjela nagrada Grammy, a osim nagrada, tu su dodjelu obilježili i golišavi outfiti zvijezda. Neke od njih, poput Chappell Roan, pokazale su i previše...
FOTO Izgledala kao da je gola: Heidi Klum nosila je haljinu u kojoj je jedva mogla hodati!
POMALO BIZARNO

FOTO Izgledala kao da je gola: Heidi Klum nosila je haljinu u kojoj je jedva mogla hodati!

Manekenka Heidi Klum (52) na dodjelu Grammy nagrada stigla je u bizarnoj haljini zbog koje se činilo da je potpuno gola. U pripijenoj haljini boje kože od lateksa Klum se jedva kretala
Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'
NA DOČEKU RUKOMETAŠA

Evo tko su Hrvatske ruže i zašto su umjesto Thompsona trebali izvesti 'Ako ne znaš šta je bilo'

Hrvatske ruže su osnovane 2023. godine, a među njima je i Nenad Ninčević, koji je ujedno i autor pjesme 'Ako ne znaš šta je bilo', koja je prošle godine postala neslužbena himna rukometaša

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026