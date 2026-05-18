VIDEO Poznati srpski glazbenik snima spot u centru Zagreba

Srpski glazbenik Nikola Rokvić (40), poznat po brojnim hitovima i karijeri u regiji, viđen je kako na ulicama naše metropole snima spot za jednu svoju pjesmu.

Sve je na TikToku zabilježila jedna prolaznica, a video prikazuje Rokvića u bijelom odijelu kako pjeva i pleše okružen statistima, dok ga snima kamera.

Nikola je prije nekoliko dana spot snimao i u Sarajevu, javlja klix.ba. Tamo je snimao spot za novu pjesmu naziva "More Alpi", koja će biti dio albuma najavljenog za kraj godine. U sarajevskom snimanju sudjelovali su i bosanskohercegovačka manekenka Iman Semić te glumac Enis Bešlagić. Premijera spota najavljena je za 6. lipnja, a nije poznato je li u Zagrebu sniman spot za istu pjesmu.

Snimka iz Zagreba izazvala je lavinu komentara na TikToku. Dok su se neki korisnici pitali o kome je riječ, većina je izrazila oduševljenje. "Pa neka, naš grad je najljepši", napisala je jedna korisnica, a druga je otkrila zanimljivu poveznicu pjevača s hrvatskom metropolom: "Njemu je mama iz Zg".