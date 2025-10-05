VIDEO Predsjednica slovenskog parlamenta razuzdala se uz hit Severine: 'A država u kaosu...'

Nije nikakva tajna da je Severina iznimno popularna u Sloveniji. Tamošnji mediji, međutim sad su otkrili da je njena glazba vrlo poticajna i za predsjednicu Državnog zbora, odnosno slovenskog parlamenta. Sudeći prema snimkama objavljenima na Facebooku Urška Klakočar Zupančič (48) dobro se zabavljala na jednoj proslavi uz veliki Severinin hit 'Uno momento'. To, međutim, nije 'sjelo' mladoj političarki i influencerici Zali Klopčič, koju je objavila snimku na svojoj Facebook stranici.

Zala je njezin ples komentirala riječima: "Urška Klakočar Zupančič, dok je država u kaosu." Video je objavljen i na Instagram profilu udruge Nova smer, čija je predsjednica Zala Klopčič, pišu Slovenske novice.

Ispod objave ima mnogo 'hejtova' ali i pohvala.

- Zar je plesanje i uživanje zabranjeno i grijeh? Ili je sve to samo ljubomora - napisala je jedna žena.