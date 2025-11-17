VIDEO Severina objavila emotivnu posvetu mami Ani

Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, ponovno je pokazala svoju emotivnu stranu i ganula tisuće svojih pratitelja. Na svom Instagram profilu podijelila je iznimno dirljiv trenutak s nedavnog koncerta u zagrebačkoj Areni, posvećen najvažnijoj ženi u njezinom životu, njezinoj majci Ani.

U kratkom videu kojeg je netko snimio iz publike, u prvom je planu Severinina majka koja s ponosom i suzama u očima prati nastup svoje kćeri, dok pjeva pjesmu 'Dalmatinka'. Dok Arena uglas pjeva Severinine stihove, njezina majka proživljava lavinu emocija, a bliska osoba je tješi nježnim zagrljajem. Uz video, pjevačica je napisala jednostavnu, ali snažnu poruku: "[MOJOJ MAJCI] Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam".

Obožavatelji nisu ostali ravnodušni na ovu dirljivu scenu. Ispod objave su se zaredali komentari puni ljubavi i podrške, a emotikoni srca preplavili su komentare.

