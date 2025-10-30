VIDEO Stigao je trailer za petu sezonu 'Stranger Thingsa'

Netflix je objavio službeni trailer za petu i posljednju sezonu megapopularne serije Stranger Things. Epsko finale stiže u tri dijela koji će obilježiti kraj 2025. godine. Prvi dio s četiri epizode dolazi 26. studenog, drugi s tri epizode stiže 25. prosinca, dok će posljednja, osma epizoda, veliko finale cijele sage, biti dostupna 31. prosinca.

Radnja nove sezone smještena je u jesen 1987., godinu dana nakon događaja koji su otvorili pukotine između svijeta Hawkinsa i Upside Downa. Grad se još uvijek oporavlja od posljedica katastrofe: ulice su pod vojnom kontrolom, stanovnici žive pod nadzorom kamera, a strah je postao dio svakodnevice. Eleven (Millie Bobby Brown) ponovno je u bijegu, dok ostatak ekipe pokušava pronaći i zaustaviti Vecnu, prijetnju koja i dalje visi nad svima njima.

Foto: YouTube/screenshot

Produkcijski tim najavljuje sezonu kao najambiciozniju dosad, s procijenjenim budžetom između 40 i 50 milijuna dolara po epizodi. Izvršni producent Shawn Levy istaknuo je da će vizualni efekti i akcija 'nadmašiti sve što je serija dosad ponudila', dok su kreatori, braća Duffer, novu sezonu opisali kao 'osam povezanih blockbustera'.

Veliko finale bit će prikazano i u odabranim kinima u SAD-u i Kanadi, što će obožavateljima omogućiti da posljednji put dožive Hawkins na velikom platnu.

Foto: YouTube/screenshot