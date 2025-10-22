Voljeni lik ne vraća se u novoj sezoni! Fanovi tvrde: 'Obratite pozornost na zadnju rečenicu...'

Jedan od tvoraca 'Stranger Thingsa', Matt Duffer, u intervjuu za Empire rekao je kako se omiljeni lik iz četvrte sezone serije neće pojaviti u njenom posljednjem nastavku. Eddie Munson koji je osvojio srca obožavatelja poginuo je na kraju prošle sezone, a unatoč nadama tužnih fanova, prema riječima tvoraca njegova smrt nije bila samo varka.

Radnja serije odvija se u gradiću Hawkins 80ih godina prošlog stoljeća, a prati skupinu djece i tinejdžera, ali i nekoliko odraslih, koji se susreću s raznim začudnim pojavama te bore sa strašnim čudovištima iz paralelne stvarnosti koju nazivaju 'Upside Down'. Jedan od likova koji su se pojavili u prošloj sezoni je i metalac Eddie Munson, kojeg je utjelovio Joseph Quinn.

Foto: imdb

Ovaj ekscentrični lik, ljubitelj društvene igre Dungeons & Dragons, svojom je osobnošću i šarmom osvojio simpatije gledatelja. Eddie, koji se u početku sezone činio kao kukavica, na kraju se pokazao pravim herojem koji je poginuo u obrani svojih prijatelja i sugrađana.

Iako je u zadnjoj epizodi sezone prikazana scena u kojoj on umire, mnogi su se obožavatelji nadali kako će ipak 'oživjeti' te su se na društvenim mrežama pojavile razne teorije koje bi to onemogućile. Unatoč tome, jedan od braće Duffer koji su odgovorni za ovu seriju izjavio je: 'Sviđa mi se kako se Joe poigrava s ljudima! Ali ne, on je mrtav', dodavši: 'Joe je ionako toliko zaposlen, da bi svi trebali znati da se neće vratiti. Snimio je pet filmova otad! Kada bi imao vremena doći i snimati 'Stranger Things'? Ne, nažalost, RIP. On je u potpunosti ispod te zemlje'.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Unatoč tome što su te tvrdnje došle od samog tvorca serije, obožavatelji i dalje sumnjaju kako omiljeni lik nije mrtav. Naime, u svojoj zadnjoj rečenici Duffer kaže kako je Edie 'ispod zemlje', što se, između ostalog, može shvatiti i kao da se nalazi u 'Upside Down', gdje je i poginuo u prošloj sezoni.

Posljednja, peta sezona ove hit serije koja se može pogledati na Netflixu, trebala bi izaći u tri dijela. Prva dio nestrpljivi obožavatelji moći će pogledati od 26. studenog, a drugi od 25. prosinca. Finale serije trebalo bi biti dostupno na Silvestrovo. U njoj će se na male ekrane vratiti već dobro znana glumačka postava, uključujući Millie Bobby Brown kao Eleven i Winonu Ryder kao Joyce.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž