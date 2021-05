Da su Talijani i više nego ponosni što je njihova grupa Maneskin s pjesmom 'Zitti E Buoni' osvojila Eurosong govori i reakcija komentatora koji su prilikom prijenosa uživo počeli vrištati od sreće.

POGLEDAJTE VIDEO

Naime, talijanski televizijski voditelji pratili su cijelu ceremoniju, a situacija se poprilično 'zahuktala' tijekom završnih bodova dok su njihovi predstavnici s 524 boda držali prvo mjesto.

- Kako prekrasno, volim ovo - komentirao je jedan voditelj dok je drugi počeo vrištati.

- Malta nas neće prestići. Čekaj Cristiano. Neće ni Francuska, ispod nas su. Ajmo ljudi! Osvojili smo, osvojili smo - započeli su svoje slavlje u televizijskom prijenosu prepunom emocija.

Njihovu reakciju pratitelji su podijelili na TikTok-u, a video je ubrzo postao viralan.

No, to nije jedini način na koji su razveselili svoje gledatelje. Naime, voditelji su se prije početka emisije kladili da će se, ako Italija pobjedi na Eurosongu, skinuti u gaće pred kamerama. S obzirom na to da su Talijani pobijedili, voditelji su održali svoje obećanje i iz emisije se odjavili samo u donjem rublju.

Evo kako je to izgledalo: