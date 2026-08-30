VIDEO Thompson se družio s poznatim slavonskim pjevačem: Evo kako su zajedno zapjevali

Marko Perković Thompson (59) je jučer nastupio u Vukovaru. Dan prije koncerta opuštao se u dobrom društvu. Na društvenim mrežama se pojavila snimka uoči koncerta, koja otkriva da je bio s glazbenikom Šimom Jovanovcem (74).

Šima i Thompson su zajedno s Branimirem Mihaljevićem, koji je objavio snimku, zapjevali pjesmu 'Pjevat će Slavonija'. Thompson ih je prvo slušao za stolom, a onda im se odlučio pridružiti. Na snimci se vidi kako Thompson ustaje, prilazi Jovanovcu i grli ga, a zatim s njim snima zajedničku fotografiju.

Nakon toga zapjevao je s njima.

Inače, Šima je već desetljećima jedno od najprepoznatljivijih imena slavonske i tamburaške scene. Posebno je poznat po njegovanju slavonske glazbene tradicije i pjesama vezanih uz taj kraj. Sa suprugom Brankom je u braku 53 godine, a zajedno imaju troje djece, devetero unučadi i troje praunučadi.