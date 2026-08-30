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VESELO DRUŽENJE

VIDEO Thompson se družio s poznatim slavonskim pjevačem: Evo kako su zajedno zapjevali

Piše 24sata,
Čitanje članka: 29 min
VIDEO Thompson se družio s poznatim slavonskim pjevačem: Evo kako su zajedno zapjevali
Foto: Facebook
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Noć prije koncerta u Vukovaru Thompson se, sudeći prema snimci na društvenim mrežama, družio s Šimom Jovanovcem. Prvo je slušao kako on pjeva pa mu se pridružio

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Marko Perković Thompson (59) je jučer nastupio u Vukovaru. Dan prije koncerta opuštao se u dobrom društvu. Na društvenim mrežama se pojavila snimka uoči koncerta, koja otkriva da je bio s glazbenikom Šimom Jovanovcem (74).

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Šima i Thompson su zajedno s Branimirem Mihaljevićem, koji je objavio snimku, zapjevali pjesmu 'Pjevat će Slavonija'. Thompson ih je prvo slušao za stolom, a onda im se odlučio pridružiti. Na snimci se vidi kako Thompson ustaje, prilazi Jovanovcu i grli ga, a zatim s njim snima zajedničku fotografiju.

Nakon toga zapjevao je s njima.

Inače, Šima je već desetljećima jedno od najprepoznatljivijih imena slavonske i tamburaške scene. Posebno je poznat po njegovanju slavonske glazbene tradicije i pjesama vezanih uz taj kraj. Sa suprugom Brankom je u braku 53 godine, a zajedno imaju troje djece, devetero unučadi i troje praunučadi.

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