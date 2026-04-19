VIDEO U Genovi se na trgu okupilo 20 tisuća ljudi: Za sve su zaslužne dvije dame

Trg Matteotti u Genovi u subotu, 11. travnja, pretvorio se u jedinstvenu pozornicu kakvu ovaj talijanski grad još nije doživio. Belgijska techno zvijezda Charlotte de Witte održala je besplatan nastup na otvorenom u organizaciji gradske uprave, privukavši više od 20.000 ljudi tijekom večeri.

Već od početka njezina seta u 19 sati trg je bio ispunjen tisućama posjetitelja, a procjenjuje se da je u svakom trenutku ondje boravilo oko osam tisuća ljudi. Uz stalni priljev publike, broj okupljenih tijekom večeri premašio je 20 tisuća, uključujući ljubitelje elektroničke glazbe, mlade, obitelji, turiste i slučajne prolaznike.

Posebnu pažnju izazvala je i činjenica da se među publikom, u prvim redovima, nalazila i gradonačelnica Genove Silvia Salis. Snimke njezina plesa ubrzo su postale viralne, a sama je Salis na društvenim mrežama podijelila impresivan prizor prepunog trga snimljen iz zraka. Videozapisi su se brzo proširili Europom, privukavši interes kako glazbenih zajednica, tako i političkih analitičara.

Nakon završetka nastupa Charlotte de Witte, atmosferu je nastavio održavati genoveški DJ i producent Valentinø, koji je preuzeo pozornicu i dodatno zagrijao okupljene.

„Genova, nemam riječi“, poručila je de Witte dan kasnije na društvenim mrežama, dok je snimka njezina nastupa već obilazila internet.

Ovaj događaj nije bio tek još jedan koncert. Charlotte de Witte, jedna od najutjecajnijih figura suvremene techno scene, poznata je po dugim, umjetnički dosljednim setovima i odbijanju komercijalnih kompromisa. Upravo zato njezin angažman na besplatnom gradskom događaju predstavljao je neočekivan, ali strateški potez.

Gradonačelnica Salis odlučila se za drukčiji pristup – umjesto angažiranja komercijalno sigurnih imena, dovela je izvođačicu koja simbolizira kvalitetu i autentičnost elektroničke scene, i to u samo središte grada, dostupno svima.

„Ovi su dani osmišljeni posebno za mlade i dirljivo je vidjeti koliko ih je došlo, čak i izvan Genove“, izjavila je Salis. Dodala je kako je cilj gradske uprave oživjeti grad i ponuditi sadržaje koji mogu potaknuti stvarni interes novih generacija.

Takva strategija nije slučajna. Genova se već godinama suočava s demografskim izazovima – starenjem stanovništva, odlaskom mladih i gubitkom privlačnosti kao destinacije za život. Upravo zato okupljanje 20 tisuća ljudi na techno događaju u srcu grada nosi i širu poruku o mogućem smjeru promjena.

Salis, bivša olimpijka i višestruka talijanska prvakinja u bacanju kladiva, izabrana je za gradonačelnicu 2024. godine te se brzo profilirala kao jedno od najzanimljivijih novih političkih lica u Italiji. Kulturna događanja koristi kao alat urbane politike, vjerujući da grad može promijeniti svoju budućnost tako da promijeni ono što nudi mladima.

*uz korištenje AI-ja

