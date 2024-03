VIDEO U spotu pjesme Olivera Dragojevića glumi unuk Toni: 'Snimao je do posljednjeg daha'

Teško je vjerovati da je prošlo pet godina od kada nas je napustio Oliver Dragojević. Teško je vjerovati jer uspomena na njega živi u njegovoj glazbi, njegovu liku i djelu, koji nikad neće biti zaboravljen. Upravo zato njegova obitelj odlučila je dati nam priliku da ga se sjetimo, još jednom osjetimo, kroz ono što mu je bilo najvažnije - glazbu. Gotovo dvije godine preslušavali su se materijali koje je Oliver, poznati radoholičar, vrijedno snimao do posljednjeg dana. Utrošeni su sati pomnog biranja, prisjećanja na sve njegove komentare i upute, kako bi se sve pjesme napravile sa sigurnošću u njegovo odobravanje. I nastao je album s Oliverovim novim pjesmama, "Dolaziš".

POGLEDAJTE VIDEOSPOT: Oliverova pjesma 'Ne mogu ti reći'

'Uvijek je tražio maksimum od sebe'

Njegova obitelj objasnila je kako je album nastao.

- S Oliverovim odlaskom naslijedili smo sve ono što je stvarao kroz svoju dugogodišnju karijeru, a iz čega je proizašla i golema odgovornost prema njegovoj ostavštini, ali i njegovim obožavateljima koji su mu uvijek bili pratnja na njegovu putu. Osjetili smo potrebu da objedinimo pjesme koje su ostale neobjavljene, a uz pomoć Oliverovih suradnika i prijatelja pripremali smo ovaj album vodeći se njegovim kriterijima i afinitetima. Dobro je poznato da je bio skroman čovjek, ali kad se radilo o glazbi, uvijek je tražio maksimum od sebe. Na ovom albumu smo radili sve dok nismo bili sigurni da smo dosegli onu razinu kojom bi sam bio zadovoljan - kaže obitelj Dragojević.

Uz pomoć njegove dugogodišnje izdavačke kuće Aquarius Records, album je pripremljen za objavu u jesen 2024. godine, a pjesma ''Ne mogu ti reći'' autora Matka Šimca prvi je singl nadolazećeg albuma.

- Moramo se zahvaliti svim autorima, tekstopiscima, aranžerima, glazbenicima i svima ostalima koji su na bilo koji način sudjelovali u realizaciji ovog albuma. Nadamo se da će svi ljubitelji Oliverove glazbe uživati u ovom albumu te da će se i ove pjesme slušati dugo kao i mnoštvo njih do sada - emotivna je i zahvalna bila Oliverova obitelj.

Za aranžman prvog singla bio je zadužen Eduard Botrić.

- Biti dio Oliverova opusa, tog mora pjesama, biti makar jedna kap, jedna od posljednjih, čini me ponosnim i sretnim što je pjesmu otpjevao baš On - emotivan je bio je Matko Šimac.

Spot za pjesmu radio je Matko Petrić, koji je već puno puta surađivao s Oliverom i najbolje poznaje Oliverov vizualni senzibilitet. Posebno emotivan moment je pojavljivanje Oliverova unuka Tonija u spotu, koji se savršeno uklopio u ovu priču o nostalgiji i sjećanju na jednog od najvećih.

'Činilo se prezahtjevno'

- S Oliverom sam surađivao i kao glazbenik i kao redatelj. Moja prva snimka kao bubnjara u studiju bila je za pjesmu 'Ostani' s CD-a 'Neka nova svitanja'. Kasnije sam znao odraditi i koju turnejicu s njim i Dupinima. Radili smo spotove 'Sreća' i 'Gdje to piše'. U prvom momentu nisam htio prihvatiti ponudu za rad na novom spotu jer mi se činilo i prezahtjevno i preodgovorno. Onda se rodila ideja o klaviru koji svira sam. Danas mi je drago da sam se upustio u tu avanturu. Ovo mi je jedan jako, jako poseban spot - rekao je Marko Petrić.

Slušatelji Bravo radija i Radija Dalmacije u četvrtak su u 11 sati slušali novu pjesmu.

'Bit će i ova uspješna'

- Divno je čuti novu Oliverovu pjesmu, kao da još živi s nama - rekla je obožavateljica koja se javila u eter.

U malenoj radnji veloluškog Brice, Borisa Gugića, svaki zvuk, ukras, kutak nosi uspomenu na Olivera Dragojevića. Oliverove pjesme ne samo da odjekuju kroz prostor, nego su one duša tog mjesta, a to smo se imali priliku uvjeriti i ovo ljeto. Bili su prijatelji više od pet desetljeća, a njegova radnja s godinama je postala pravi mali muzej uspomena na glazbenog velikana. Tako je jedna malena brijačnica postala neizostavno mjesto prilikom posjeta Korčuli. I on je, kao i svi štovatelji lika i djela Olivera Dragojevića, čekao premijeru ''Ne mogu ti reći'' na radiju.

- Sve što je on objavio uvijek je bilo uspješno. Tako će biti i ovo, ljudi su znatiželjni što je to ostalo iza Olivera, a tako i ja - kaže nam Brico, koji ne sumnja u uspjeh nove pjesme.