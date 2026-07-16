Obavijesti

Show

Komentari 3
SCENA ISPRED ARENE

VIDEO Uoči koncerta Marilyna Mansona stigao molitelj: Svi su ga gledali, čak i fanovi rokera

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Uoči koncerta Marilyna Mansona stigao molitelj: Svi su ga gledali, čak i fanovi rokera
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dok su obožavatelji pristizali na koncert američkog glazbenika, u blizini je bio i muškarac koji je molio. Privukao je mnogobrojne poglede, a neki su i zastali kako bi promotrili što se događa

Admiral

Kontroverzni Marilyn Manson večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a ispred dvorane odvijala se nesvakidašnja scena. Dok su obožavatelji pristizali na koncert američkog glazbenika, u blizini je bio i muškarac koji je molio, a to je privuklo poglede brojnih prolaznika i fanova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Koncert u Areni Zagreb VIDEO
Koncert u Areni Zagreb | Video: 24sata

Dio njih zastao je kako bi promotrio što se događa, a neki su situaciju snimali mobitelima. U jednom trenutku su do njega došli i policajci.

Foto: 24sata

Osim molitelja, ispred Arene su bila i dva muškarca koji su dijelili religijske letke.

Foto: 24sata

Dok se pored dvorane odvijala ova scena, ispred Arene skupljali su se posjetitelji koji su s nestrpljenjem čekali početak koncerta jednog od najkontroverznijih rock glazbenika današnjice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično
IZ SHOWA NA PISTU

Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično

Irena Štetić Andrin prijavila se u show 2018. godine kako bi postala majka. U tome je uspjela, kaže da je to njeno najveće postignuće
FOTO Bianca ponovno šokira: Šetala u bež pripijenom bodiju ispod kojeg joj se vide grudi
UTEGLA SE

FOTO Bianca ponovno šokira: Šetala u bež pripijenom bodiju ispod kojeg joj se vide grudi

Bianca Censori prošetala je Los Angelesom s Kanyeom Westom u odjeći kojom je ponovno plijenila pažnju, budući da su se ispod uskog bodija boje kože nazirale njene bujne grudi, a uske tajice naglasile su guzu.
FOTO Oprez, ove fotke nisu za one slabijeg srca! Pogledajte najseksi izdanja Nives Celzijus
GOLIŠAVA I BUJNA

FOTO Oprez, ove fotke nisu za one slabijeg srca! Pogledajte najseksi izdanja Nives Celzijus

Senzualna Nives često svoje pratitelje na društvenim mrežama zna iznenaditi golišavim izdanjima, a mi smo vam pripremili njene najseksi fotke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026