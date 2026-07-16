VIDEO Uoči koncerta Marilyna Mansona stigao molitelj: Svi su ga gledali, čak i fanovi rokera

Kontroverzni Marilyn Manson večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a ispred dvorane odvijala se nesvakidašnja scena. Dok su obožavatelji pristizali na koncert američkog glazbenika, u blizini je bio i muškarac koji je molio, a to je privuklo poglede brojnih prolaznika i fanova.

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Pokretanje videa... VIDEO Koncert u Areni Zagreb | Video: 24sata

Dio njih zastao je kako bi promotrio što se događa, a neki su situaciju snimali mobitelima. U jednom trenutku su do njega došli i policajci.

Foto: 24sata

Osim molitelja, ispred Arene su bila i dva muškarca koji su dijelili religijske letke.

Foto: 24sata

Dok se pored dvorane odvijala ova scena, ispred Arene skupljali su se posjetitelji koji su s nestrpljenjem čekali početak koncerta jednog od najkontroverznijih rock glazbenika današnjice.