Dok su obožavatelji pristizali na koncert američkog glazbenika, u blizini je bio i muškarac koji je molio. Privukao je mnogobrojne poglede, a neki su i zastali kako bi promotrili što se događa
VIDEO Uoči koncerta Marilyna Mansona stigao molitelj: Svi su ga gledali, čak i fanovi rokera
Kontroverzni Marilyn Manson večeras nastupa u zagrebačkoj Areni, a ispred dvorane odvijala se nesvakidašnja scena. Dok su obožavatelji pristizali na koncert američkog glazbenika, u blizini je bio i muškarac koji je molio, a to je privuklo poglede brojnih prolaznika i fanova.
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Dio njih zastao je kako bi promotrio što se događa, a neki su situaciju snimali mobitelima. U jednom trenutku su do njega došli i policajci.
Osim molitelja, ispred Arene su bila i dva muškarca koji su dijelili religijske letke.
Dok se pored dvorane odvijala ova scena, ispred Arene skupljali su se posjetitelji koji su s nestrpljenjem čekali početak koncerta jednog od najkontroverznijih rock glazbenika današnjice.
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